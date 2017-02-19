سياسي هولندي متطرف يتعهد بالقضاء على المغاربة ويصفهم بـ"الحثالة"

بدأ السياسي الهولندي المتطرف خيرت فيلدرز حملته الانتخابية السبت متعهدا بالقضاء على "المغاربة" في هولندا ووصفهم بـ"الحثالة".

وقال فيلدرز إن المغاربة يجعلون الشوارع غير آمنة، وحث الهولنديين على "استعادة" بلادهم بالتصويت لحزب الحرية الذي يتزعمه وهو حزب مناهض للمسلمين ولأوربا.

وأحاط حراس أمن وأفراد شرطة بفيلدرز خلال جولة في معقل حزبه في سبايكينيسه، وهي جزء من منطقة صناعية متعددة الأعراق تحيط بميناء روتردام.

وقال: "هناك الكثير من الحثالة المغاربة في هولندا يجعلون الشوارع غير آمنة… إذا أردتم استعادة بلادكم اجعلوا هولندا لشعبها مجددا وبإمكانكم التصويت لحزب واحد".

وكانت محكمة هولندية قد أدانت فيلدر في شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي بتهمة إهانة جماعة والتحريض على التمييز لكنها لم تفرض عليه عقوبة، بعدما هتف في مسيرة مع أنصاره عام 2014 مطالبين بعدد "أقل" من المغاربة في هولندا.

ويأمل فيلدرز – الذي يعيش مختبئا منذ أن قتل إسلامي المخرج السينمائي ثيو فان جوخ عام 2004 – في أن يؤدي صعود عالمي في النهج الشعبوي إلى وصوله إلى السلطة في الانتخابات البرلمانية التي تجرى في 15 مارس/آذار.

وتتضمن وعوده الانتخابية حظر هجرة المسلمين وإغلاق المساجد في هولندا والانسحاب من الاتحاد الأوربي. وحمل عدد من المحتجين لافتات وصفت فيلدرز بالمتطرف.

ويتقدم حزب الحرية الذي ينتمي إليه فيلدرز في استطلاعات الرأي بحصوله على 17 %، ولكن الحزب الليبرالي المؤيد لقطاع الأعمال الذي يتزعمه رئيس الوزراء مارك روته يأتي خلفه بعد أن ضيق الفارق مع فيلدرز من خلال تكرار تصريحاته المناهضة للهجرة وبسبب تحسن الأوضاع الاقتصادية.

ولكن حتى إذا فاز فيلدرز فإنه سيواجه صعوبة في تشكيل حكومة لأن معظم الأحزاب الكبيرة استبعدت مشاركته في ائتلاف. ومن غير المحتمل أن يدعم البرلمان الهولندي المقبل سياسات مثل الانسحاب من الاتحاد الأوربي.