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سياسة

المعارضة: مُستعدون لجنيف ويجب رحبل الأسد

وفد المعارضة السورية خلال محادثات أستانا الأخيرة
وفد المعارضة السورية خلال محادثات أستانا الأخيرة
19/2/2017

قال قيادي في المعارضة السورية (الأحد) إن المعارضة مُلتزمة بمحادثات السلام في جنيف في 23 من فبراير/شباط.

وأضاف أن المحادثات ستُمَهِد الطريق أمام انتقال للسلطة.

وقال أنس العبدة رئيس الائتلاف الوطني السوري في مؤتمر ميونخ للأمن إن "المعارضة مُلتزمة بمحادثات جنيف" مُضيفا أنه "لا يمكننا التعامل مع التهديدات الأمنية الكبيرة … طالما بقي رئيس النظام السوري بشار الأسد في السلطة".

وقال بريت مكجورك مبعوث الولايات المتحدة لدى قوات التحالف ضد "تنظيم الدولة الإسلامية" إن الإدارة الأمريكية الجديدة ما زالت تراجع موقفها تجاه سوريا ولكنها تسعى للقيام بدور لتعزيز الجهود الروسية والتركية لدعم وقف إطلاق النار هناك.

من جهته قال وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو إن مفاوضات السلام السورية التي تقودها الأمم المتحدة في جنيف هي المكان الوحيد لبحث الحل السياسي وانتقال السلطة.

وأضاف تشاوش أوغلو للمشاركين في مؤتمر ميونخ الأمني "أستانا لم تكن أبدا بديلا لجنيف" في إشارة إلى محادثات أجرتها تركيا وروسيا وإيران مع فصائل سورية في عاصمة قازاخستان.

وتابع "كانت إجراء معقولا لبناء الثقة والحفاظ على وقف إطلاق النار. خطوة جيدة للأمام".

وأضاف، "نحن بحاجة إلى استئناف محادثات جنيف التي تمثل الركيزة الأساسية للحل السياسي وانتقال السلطة".

ومن المقرر أن تُستأنف محادثات جنيف يوم 23 من فبراير /شباط.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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