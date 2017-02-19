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سياسة|كوريا الشمالية

الكشف عن صورة شقيق زعيم كوريا الشمالية أثناء احتضاره

كيم جونغ نام، الأخ غير الشقيق لزعيم كوريا الشمالية، أثناء محاولة إسعافه في مطار كوالالمبور
كيم جونغ نام، الأخ غير الشقيق لزعيم كوريا الشمالية، أثناء محاولة إسعافه في مطار كوالالمبور
19/2/2017

نشرت وسائل إعلام ماليزية صورة كيم جونغ نام الأخ غير الشقيق لزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ، بعد دقائق من تعرضه لتسمم أدى إلى وفاته.

وأظهرت الصورة الأخ ملقى على مقعد بمطار كوالالمبور وذراعه ممدة، بينما يبدو أنه يعاني مزيجا من الألم والدوار، حسبما نشرها موقع "ديلي ميل البريطاني" نقلا عن "نيو سترايتس تايمز" الماليزية.

وفي سياق متصل قالت الشرطة الماليزية الأحد إنها تبحث عن أربعة كوريين شماليين آخرين مشتبه بهم فيما يتعلق بمقتل كيم جونج نام.

وأضافت الشرطة أن الأربعة يحملون جوازات سفر عادية وليست دبلوماسية وأحجمت عن التعليق عما إذا كانوا على صلة بحكومة بيونغ يانغ.

واعتقلت الشرطة الماليزية رجلا من كوريا الشمالية يوم الجمعة إضافة إلى اعتقالها قبل ذلك امرأتين إحداهما من إندونيسيا والأخرى تحمل وثائق سفر فيتنامية كما احتجزت رجلا ماليزيا.

وفيما يتعلق بالتحقيق، قالت الشرطة إنها تحاول الوصول إلى أحد أقارب القتيل للمساعدة في التحقيقات.

وتوفي كيم جونج نام يوم الاثنين في مطار كوالالمبور الدولي قبل أن يستقل رحلة متجهة إلى مكاو. وقال مسؤولون من كوريا الجنوبية والولايات المتحدة إن عملاء من كوريا الشمالية اغتالوه.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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