العبادي يعلن بدء عملية استعادة غرب الموصل

أعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي (الأحد) انطلاق عملية تحرير الجانب الأيمن من مدينة الموصل مركز محافظة نينوى من سيطرة تنظيم ا

ونقل بيان للمكتب الإعلامي للعبادي عنه القول :"مهمتنا الرئيسة تحرير الإنسان قبل تحرير الأرض".

وقال مخاطبا القوات الأمنية المشاركة في العمليات :"لقد بهرتم العالم ببطولاتكم وبانتصاراتكم وبالتلاحم الكبير مع المواطنين".

وكان قد تم الإعلان الشهر الماضي عن استعادة الجانب الأيسر من الموصل في إطار عملية "قادمون يا نينوى" التي أطلقتها القوات العراقية لتحرير المحافظة من سيطرة تنظيم الدولة.

وأعلن الفريق رائد جودت قائد الشرطة الاتحادية العراقية الأحد أن قوات فرقة النخبة والفرقة الخامسة شرطة اتحادية تستكمل تطهير قرية العذبة وتتقدم باتجاه قرية الكافور في الساحل الأيمن من الموصل.

وقال جودت للصحفيين إن "قواتنا تمكنت من تدمير خمسة مواضع دفاعية للعدو فيما استعادت قوات الفرقة الثالثة شرطة اتحادية السيطرة على محطة كهرباء اللزاكة شمال قرية العريج بمحاذة نهر دجلة وتواصل تقدمها فيما حررت الفرقة المدرعة التاسعة للجيش قرية باخيرة غرب الساحل الأيمن".

وأشار إلى أن مدفعية الشرطة الاتحادية والفرقة المدرعة التاسعة تقصف مواقع العدو في معسكر الغزلاني وأطراف الجانب الايمن الجنوبي والجنوب غربي.

من جانبها طالبت منظمة "أنقذوا الأطفال" الدولية، الأحد، القوات العراقية وحلفاءها ببذل كل ما بوسعهم لحماية نحو 350 ألف طفل عالقين في القسم الغربي من مدينة الموصل، شمالي العراق.

وقال ماوريتسيو كريفاليرو، مدير مكتب المنظمة المعنية بحماية الأطفال في العراق (غير حكومية مقرها لندن) إن "آلاف الأطفال عالقون في القسم الغربي من الموصل، عقب إعلان رئيس الوزراء حيدر العبادي اليوم الأحد، انطلاق عملية تحرير المنطقة".

وأضاف، "المنظمة أطلقت تحذيرها بهدف مطالبة القوات العراقية وحلفاءها ببذل كل ما بوسعهم لحماية نحو 350 ألف طفل عالقون في القسم الغربي من الموصل. وإقامة ممرات آمنة بأسرع ما يمكن لإجلاء المدنيين والأطفال".

من جانبه، قال المتحدث باسم وزارة الهجرة والمهجرين العراقية، ستار نوروز، إن "وزارته وضعت جميع الاستعدادات لاستقبال أي أعداد متوقعة من النازحين من الجزء الغربي لمدينة الموصل، من خلال زيادة سعة المخيمات وإنشاء أخرى جديدة في المحافظات المجاورة للمدينة، وسهل نينوى".

ورجّح نوروز أن يبلغ عدد النازحين من الجزء الغربي للموصل ما بين 200 إلى 250 ألف شخص.