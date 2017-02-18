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سياسة

موظفان بالدفاع المدني السوري مرشحان للفوز بالأوسكار

عناصر من الخوذ البيضاء أثناء عملهم في إنقاذ المدنيين في المناطق التي يطالها قصف النظام
عناصر من الخوذ البيضاء أثناء عملهم في إنقاذ المدنيين في المناطق التي يطالها قصف النظام
18/2/2017

يعتزم موظفان في الدفاع المدني السوري المعروفة باسم "الخوذ البيضاء" السفر إلى الولايات المتحدة لحضور حفل توزيع جوائز الأوسكار.

جاء ذلك بعد أن تم ترشيح فيلمهما الوثائقي "الخوذ البيضاء" للحصول على جائزة وذلك بعد أسابيع من الارتباك نتيجة حظر السفر الذي فرضه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.

وقالت المنتجة جوانا ناتاسيجارا إن رائد الصالح مدير الخوذ البيضاء والمصور السينمائي خالد خطيب حصلا على تأشيرتي سفر إلى الولايات المتحدة لحضور الحفل في لوس أنجلوس.

وتابعت "لديهما الآن تأشيرتي سفر ساريتين، لا نزال نتحلى بالحذر بشأن إجراءات دخول البلاد، ولا تزال الأمور مبهمة للغاية حتى هذه اللحظة لكن جرى إبلاغنا أنه يمكنهما الدخول."

وأضافت، في مؤتمر صحفي مشترك مع المخرج أورلاندو فون آينسيدل أن الخوذ البيضاء من بين أكثر الأمور الإنسانية إلهاما وشرف كبير المشاركة في منبر عالمي يعرض عملهم الذي يفوق الوصف.

ويُعرض الفيلم لمحة عن الحياة اليومية لأفراد الدفاع المدني الذين تطوعوا في أعمال الإغاثة في الحرب.

وقال خطيب، في بيان الجمعة إن من المهم أن يعرف الناس أن في سوريا شعبا يتطلع إلى نفس الأمور التي يتطلعون إليها وهي السلام والعمل وبناء الأسرة والعيش دون خوف من القنابل، مشيرا إلى أن ذلك ما يصبو الفيلم إلى عرضه.

وبدا في الشهر الماضي أن صناع الفيلم لن يشاركوا في حفل الأوسكار بعدما أصدر ترمب أمرا تنفيذيا يمنع دخول مواطني سبع دول مسلمة إلى الولايات المتحدة لمدة 90 يوما.

 لكن قضاة محكمة استئناف أمريكية أوقفوا تنفيذ القرار في الأسبوع الماضي بينما قال الرئيس المنتمي للحزب الجمهوري إن لديه خططا لإصدار أمر تنفيذي جديد قريبا.

المصدر : رويترز
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