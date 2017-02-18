لافروف: روسيا تريد علاقات عملية مع أمريكا

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف (السبت) إن روسيا تريد إقامة علاقات عملية مع الولايات المتحدة تستند إلى الاحترام المتبادل.

وفي كلمة أمام مؤتمر ميونخ للأمن قال لافروف "نريد علاقات عملية واحتراما متبادلا وفهما للمسؤولية المتزايدة عن الاستقرار العالمي".

وأضاف "التقدم البناء في العلاقات الروسية الأمريكية يقع في نطاق مصالحنا المشتركة".

كما حث لافروف الحكومة الأوكرانية في كييف والمتمردين في شرق البلاد على العودة إلى الطاولة.

وقال "لا بديل عن الوفاء بحزمة إجراءات مينسك من خلال الحوار المباشر بين كييف ودونيتسك ولوغانسك. هذا موقف ثابت لروسيا والغرب ومجلس الأمن. من المهم لسلطات كييف أن تمضي في مسار الوفاء بالتزاماتها".