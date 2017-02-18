شيخ الأزهر يرفض "المزايدة" في "الطلاق الشفهي"

رفض الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، ما وصفه بالمزايدة على الأزهر في موضوع الطلاق الشفهي، معتبرا ذلك "تجاوزا للحد وللحق".

وقال الطيب، خلال حديثه الأسبوعي على الفضائية المصرية، الجمعة "كنا نتمنى من بعض المنتسبين للأزهر ألا يقحموا أنفسهم في القضايا الفقهية الشائكة، وأن يتركوا للمجامع والهيئات المتخصصة في الأزهر الشريف بيان الحكم الشرعي في قضية الطلاق الشفهي، ولدينا وثائق علمية حتى لا يزايد علينا أحد في الصحف ولا في القنوات".

وكشف الطيب أنه سبق وتناول القضايا والمشكلات الخاصة بالمرأة، وتوقف أمامها منذ أكثر من عام ومنها في مايو/أيار 2016 فتناول قضية الإشهاد على الطلاق؛ ولكن ليس كما تناولتها القنوات الفضائية منذ أيام بحديث جارح للعلم وللعلماء وللأزهر، على حد وصفه.

وأضاف شيخ الأزهر أنه كلف وقتها مجموعة من العلماء من كلية الشريعة، واتصل بوزير العدل لتحديد أحد القضاة المهتمين بقضايا الزواج والطلاق والأحوال الشخصية بصفته أقدر الناس على تقييم الواقع الأليم الذي تشهده محاكم الأسرة، وقام بتعيين قاض متخصص في الأحوال الشخصية، وبدأ العمل منذ 9 مايو الماضي.

وأكد الطيب أنه حرصا منه على عدم الاعتماد على المصادر الفقهية المعروفة المدروسة في المذاهب الأربعة التي تجمع على أن الطلاق لا يحتاج إلى إشهاد، وبحث عن الآراء المخالفة التي تشترط الإشهاد حتى يكون هناك من لا يقول بالإشهاد ومن يقول بضرورة الإشهاد، وفى آخر الأمر أتي الحكم على المسألة من واقع دراسة الآراء المختلفة وحججها، كما كلف مجموعة متخصصة لجمع النصوص المتعلقة بالمسألة وبالفعل تم جمعها في مجلدين، على حد وصفه.

وأوضح الطيب أن هناك أكثر من مسألة مطروحة وهذا تجديد للفكر الديني فيما يتعلق بمشاكل الأسرة ومشاكل المرأة سواء في الطلاق أو في الزواج، وأنه سبق أن طالب علماء وفقهاء الأمة والمجامع الفقهية بدراسة موضوعات تتعلق بواقع المجتمعات الإسلامية ومنها: قضايا ميراث المرأة وتوليها الحكم والطلاق والزواج، لما شهده المجتمع من فوضى الطلاق وفوضى الزواج.

وطالب شيخ الأزهر العلماء بالنزول إلى الناس ومخالطتهم لمعرفة مشاكلهم ومن ثَمَّ وضعها أمام المختصين كل في مجاله، والاجتهاد لإيجاد حلول لها.