شاهد.. ميركل: لا يمكن لدولة بمفردها مواجهة تحديات العالم

دعت المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، إلى النضال من أجل التعاون الدولي.

وقالت ميركل، السبت، في مؤتمر ميونيخ الدولي للأمن، إنها على قناعة راسخة بأنه من المجدي النضال من أجل الكيانات المشتركة متعددة الأطراف.

وذكرت ميركل أنه لا يمكن لدولة بمفردها مواجهة تحديات العالم، مضيفة أن الكيانات الدولية مثل الاتحاد الأوربي ليست فعالة بالقدر الكافي، موضحة أن هناك حاجة إلى جعل هذه الكيانات أكثر قوة ومقاومة للأزمات، على حد وصفها.

والتقت المستشارة الألمانية خلال المؤتمر نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، وهو أول لقاء لميركل مع إدارة الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترمب على الإطلاق.

تجدر الإشارة إلى أن السياسة الخارجية للولايات المتحدة من الموضوعات المحورية المطروحة في مؤتمر ميونيخ الدولي للأمن الذي تستمر فعالياته على مدار ثلاثة أيام.

وكانت وزيرة الدفاع الألمانية أورزولا فون دير لاين قد حذرت الإدارة الأمريكية الجديدة بشكل صريح خلال انطلاق فعاليات المؤتمر يوم الجمعة من انتهاج سياسات خارجية منفردة.