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سياسة|مصر

شاهد: مسؤول بالأوقاف في مصر يمنع داعية "سلفي" من إلقاء محاضرة

18/2/2017

وضع وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية "عبد الناصر نسيم" الشيخ "حاتم فريد الواعر" في موقف محرج للغاية

وذلك حين دخل عليه في أحد مساجد منطقة "دربالة" بالمحافظة، وأوقفه لعدم حصوله على تصريح من الأوقاف لإلقاء درس.

وتعد هذه هي المرة الثانية على التوالي التي يقوم فيها وكيل الأوقاف بمطاردة الشيخ حاتم فريد بعد أن منعه العام الماضي من إمامة المصلين في صلاة التراويح.

ونشرت الصفحة الخاصة بالشيخ حاتم فريد، على "فيسبوك"، فيديو يظهر لحظة دخول "نسيم" للمسجد، قبل أن يقاطع الشيخ حاتم ويسأله عن التصريح، ليرد: "مين حضرتك؟"، أجابه "نسيم": "أنا وكيل وزارة أوقاف الإسكندرية"، فطالبه "حاتم" بالجلوس مكانه وإكمال الدرس، فكرر وكيل الأوقاف سؤاله غير مكترث: "معاك تصريح؟" فقال "فريد": "لا"، وطلب منه وكيل وزارة الأوقاف إكمال الدرس ثم التحدث في النهاية.

وأمضى الشيخ حاتم فريد شهر رمضان الماضي بالولايات المتحدة الأمريكية وأم المصلين هناك بعد أن حرمه وكيل الأوقاف من الإمامة بمسجد القائد إبراهيم بمحافظة الإسكندرية ومساجد الوزارة كافة.

والشيخ حاتم فريد إمام شاب من مواليد عام ‏1974‏، حصل على بكالوريوس في العلوم والتربية وليسانس شريعة إسلامية وماجستير صحة نفسية وإجازات علمية في القرآن الكريم وكتب السنة.

المصدر : الجزيرة مباشر
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