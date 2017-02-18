شاهد: غارات جوية روسية مكثفة على درعا السورية

تُظهر لقطات فيديو جرى تحميلها على الإنترنت السبت ما يبدو أنه دخان كثيف يتصاعد فوق مدينة درعا في جنوب سوريا بعد غارات روسية.

وتصاعدت سحب دخان أسود من المباني بعد ما ورد أنه قصف من جانب طائرات روسية لمساعدة القوات السورية على طرد المعارضة من المدينة.

وأورد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن طائرات حربية كثفت الغارات الجوية على المدينة واستهدفتها بست غارات منذ صباح اليوم في اعقاب عشرات الغارات الجوية أمس الجمعة استهدفت المدينة وضواحيها مما أسفر عن مقتل وإصابة كثيرين.

وذكر المرصد أن قتالا عنيفا استؤنف اليوم بين القوات الحكومة السورية والمعارضة من بينها جبهة تحرير الشام.

وأخفق الجيش حتى الآن في السيطرة على معبر خاضع للمعارضة ومساحات من الأراضي في القطاع الجنوبي من المدينة ومن شأن سيطرته على المعبر أن تفصل بين المناطق التي تسيطر عليها المعارضة في شرق وغرب المدينة.

ويسيطر مقاتلو الجيش السوري الحر على ما لا يقل عن نصف المحافظة الجنوبية، لكن جماعات تابعة لتنظيم الدولة الإسلامية لها وجود في منطقة إلى الغرب من مدينة درعا في منطقة وادي اليرموك قرب مرتفعات الجولان.