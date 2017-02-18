شاهد: جدار بشري على حدود المكسيك مع أمريكا تنديدًا بترمب

شكل آلاف المكسيكيين، الجمعة، "جدارًا بشريًا" على طول الحدود مع الولايات المتحدة، احتجاجًا على الجدار الحدودي الذي اقترحه ترمب.

وجمعت هذه التظاهرة، التي نظمتها السلطات المحلية ومنظمات المجتمع المدني، العديد من الطلاب في سيوداد خواريز (شمال)، فضلًا عن سياسيين وقادة محليين، تنديدًا بمقترح الرئيس الأمريكي.

وتحت أنظار دورية حدودية أمريكية، شكل المتظاهرون سلسلة بشرية على طول حوالى 1,5 كم، ممسكين بأيدي بعضهم، وقد لف عدد منهم أنفسهم بأعلام مكسيكية أو ارتدوا ملابس بيضاء.

وقال أوسكار ليسير المولود في المكسيك وهو رئيس بلدية مدينة إل باسو الأمريكية الحدودية على الجانب الآخر من سيوداد خواريز، أمام المتظاهرين "سيوداد خواريز وإل باسو مدينة واحدة، لن نكون أبدًا منفصلين"، ودعا إلى النضال من أجل الوحدة التي تميز المناطق الحدودية.

وقال رئيس بلدية سيوداد خواريز، أرماندو كابادا، الذي كان أيضًا موجودًا خلال التظاهرة، إن "ترمب يثير الخوف لدى مواطنينا في الولايات المتحدة.. يجب علينا أن نظهر التضامن معهم ونؤكد لهم دعمنا.. إذا تم طردهم، سنستقبلهم بأذرع مفتوحة".

وهتف الطالب كريستيان راميريز، البالغ من العمر 15 عاما "ها هو حائطك!"، وقد حمل في يده زهرة على غرار العديد من رفاقه، وصرخ "ما رأيك لو قمنا به هكذا (الحائط)، بدلا من وضع الإسمنت والحديد؟".

وقالت آنا كارولينا سوليس (31 عاما) وهي طالبة علوم اجتماعية "الجدار هو أحد أسوأ الأفكار الموجودة، فهذا لن يمنع شيئا، لا المخدرات ولا المهاجرين، هو ليس سوى رمز لكراهية دونالد ترمب، ولعنصرية الرئيس".

وأوضح ليو ألفاريز، وهو عامل في الحقل الاجتماعي (34 عامًا) "كثيرون منا لديهم عائلات في إل باسو، أو انهم يذهبون للدراسة هناك، أشخاص كثيرون يجتازون يوميًا لأنهم يعملون هناك".

وعلى بعد 1200 كم من المكان، على ساحل المحيط الهادئ، تجمع نحو خمسين شخصًا في المساء على الحدود بين مدينة تيخوانا المكسيكية وسان دييغو الأمريكية، للتنديد أيضًا بمشروع الجدار.