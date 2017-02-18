شاهد: أهل مصراتة يحيون الذكرى السادسة للثورة التي أطاحت القذافي

خرج الليبيون في مدينة مصراتة لشوارع المدينة لإحياء الذكرى السادسة لانتفاضة 17 فبراير/ شباط 2011 التي أطاحت بالعقيد معمر القذافي.

وبدأت انتفاضة 2011 الليبية في مناطق الشرق الساخطة منذ فترة طويلة مستلهمة طاقتها من الانتفاضتين اللتين أطاحتا بزعيمي تونس ومصر المجاورتين.

وأخذت الانتفاضة تمتد ببطء في البلاد حتى السقوط المفاجئ لطرابلس في أغسطس آب من ذلك العام.

وقُتل القذافي بعد ذلك بشهرين في أعقاب فراره من منزله المحاصر بمدينة سرت.

وعرض قاتلوه جثته على العامة لبضعة أيام قبل أن يواروها الثرى في مكان لم يكشفوا النقاب عنه في الصحراء.

وتشهد ليبيا حالة فوضى واسعة منذ تلك الانتفاضة.