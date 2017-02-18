جدل واسع بعد نشر المتحدث العسكري صورا "لقطع غيار سيارات"

أثار المتحدث باسم الجيش المصري حالة من الجدل الواسع على مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشره صور "قطع غيار سيارات".

وكان العقيد تامر محمد محمود الرفاعي المتحدث العسكري الرسمي للقوات المسلحة المصرية قد نشر مساء أمس خبرا عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عن مواصلة قوات إنفاذ القانون من الجيش الثالث الميداني مداهمة "البؤر الإرهابية" وملاحقة "العناصر التكفيرية" بمنطقة جبل الحلال بوسط سيناء وضبط العديد من الأسلحة التي كانت بحوزتهم.

وأوضح الرفاعي أن ذلك يأتي استمرارا لجهود القوات المسلحة وكذا قوات إنفاذ القانون بالجيش الثالث الميداني في مداهمات وتمشيط "البؤر الإرهابية".

ونبه رودا مواقع التواصل الاجتماعي إلى أن هذه الصور لقطع غيار السيارات وليست أسلحة، بينما رد عليهم آخرون أن هذه الأجزاء من السيارات يستخدمها المسلحون في تصنيع المتفجرات.