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سياسة|تركيا

تركيا تبدأ في بناء مسجد بميدان تقسيم

ميدان تقسيم وسط اسطنبول
ميدان تقسيم وسط اسطنبول
17/2/2017

بدأ الجمعة بناء مسجد في ميدان تقسيم وسط اسطنبول وهو مشروع مثير للجدل دافع عنه الرئيس التركي لكنه تعثر لسنوات وسط معارك قضائية.

وفي حراسة الشرطة المجهزة بمركبات مدرعة ومدافع مياه أقيم حفل متواضع لوضع حجر الأساس على أحد أطراف الميدان الذي ظل لفترة طويلة نقطة تجمع للمظاهرات.

 

والميدان كان في قلب احتجاجات كبيرة مناهضة للحكومة في يونيو حزيران 2013 عندما خرج مئات الآلاف إلى الشوارع للاحتجاج على خطة لبناء نسخة من ثكنة عثمانية في متنزه جيزي الملاصق للميدان.

 

ونوقشت خطط بناء مسجد في تقسيم على مدى عقود وجادل المؤيدون بأنه لا توجد أماكن عبادة كافية للمسلمين قرب واحد من أكثر المراكز ازدحاما في المدينة.

 

وقال أحمد مصباح رئيس حي باي أوغلو الذي يقع فيه الميدان في الحفل "كشخص قضى حياته في تقسيم كنت أشعر دائما بغياب مسجد هنا.. أعرف أن كل المسلمين الذين يعيشون أو يأتون إلى باي أوغلو لديهم هذا الشعور."

 

ولفترة طويلة عمل إردوغان -الذي شغل منصب رئيس بلدية اسطنبول في عقد التسعينيات- من أجل إقامة مسجد في تقسيم.

 

لكن معارضين يعتبرون المشروع محاولة لإضفاء صبغة دينية أكبر على ميدان يوجد به النصب التذكاري لمؤسس الجمهورية العلمانية الحديثة كمال أتاتورك.

 

ودأب المعارضون على اتهام إردوغان وحزبه العدالة والتنمية الإسلامي المعتدل الحاكم بمحاولة تقليص إرث أتاتورك وهو ما ينفيه قادة الحزب.    

المصدر : رويترز
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