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سياسة|مصر

أسرة الداعية عمر عبد الرحمن تعلن وفاته بالسجون الأمريكية

الشيخ عمر عبد الرحمن، الزعيم الروحي للجماعة الإسلامية في مصر
الشيخ عمر عبد الرحمن، الزعيم الروحي للجماعة الإسلامية في مصر
18/2/2017

قالت أسرة الشيخ عمر عبد الرحمن، الزعيم الروحي للجماعة الإسلامية في مصر، إنها تلقت مكالمة تفيد بوفاته في سجنه بالولايات المتحدة.

وأكد ابنه د.عبد الله خبر الوفاة في اتصال هاتفي مع الجزيرة مباشر، بينما كتبت ابنته أسماء على حسابها على فيسبوك، خبر وفاة أبيها.

وكان عبد الرحمن(79 عاما) يقضي عقوبة السجن مدى الحياة في الولايات المتحدة، إثر إدانته في العام 1995 بـ"التآمر في تفجير مركز التجارة العالمي في نيويورك عام 1993 والتخطيط لشن اعتداءات أخرى بينها مهاجمة مقر الأمم المتحدة". وهي الاتهامات التي نفاها عبد الرحمن طوال حياته.

ونقل تقرير إخباري عن أسرته قولها إن الاستخبارات الأمريكية اتصلت بهم قبل أيام وطلبت منهم التواصل مع السفارة الأمريكية بالقاهرة لتقديم طلب بشأن إعادة زعيم الجماعة الإسلامية إلى مصر، نظراً "لحالته الصحية المتأخرة جدا".

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر
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