مقتل خمسة من قوات الأمن المصرية في انفجار بسيناء

قالت مصادر أمنية وطبية إن خمسة من قوات الأمن المصرية قتلوا وأصيب اثنان آخران اليوم (الجمعة) في محافظة شمال سيناء.

وقال مصدر أمني إن الانفجار استهدف مدرعة بمنطقة الحسنة على بعد نحو مئة كيلومتر إلى الجنوب من مدينة العريش عاصمة المحافظة المتاخمة لإسرائيل وغزة. وأضاف أن المدرعة كانت تقوم بعملية تمشيط في المنطقة عندما انفجرت قنبلة زرعت في طريقها.

وقال مصدر طبي إن المصابين نقلا إلى مستشفى العريش العسكري للعلاج.

وقتل مئات من رجال الجيش والشرطة في هجمات بالمحافظة تبناها تنظيم الدولة منذ منتصف 2013. ويقول الجيش إنه قتل مئات منهم منذ ذلك الحين في حملة تشارك فيها الشرطة.