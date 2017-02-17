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سياسة

شاهد: توتنهام يخسر على أرض جنت البلجيكي

16/2/2017

بدأ توتنهام مرحلة خروج المهزوم من الدوري الأوروبي لكرة القدم بشكل مخيب بخسارته 1-صفر على أرض جنت الذي يتوسط ترتيب الدوري البلجيكي.

لم يظهر توتنهام الذي انتقل للدوري الأوربي من دوري الأبطال بشكل جيد خلال المباراة وتراجع في الشوط الثاني عندما سجل الفرنسي كثير الترحال جيريمي بيربيه هدف أصحاب الأرض في ثاني محاولة على مرمى توتنهام بعد مرور ساعة.

وذهب توتنهام إلى بلجيكا لاستعادة المجد لأندية شمال لندن بعد الخسارة المذلة لارسنال 5-1 أمام بايرن ميونيخ في دوري الأبطال الأربعاء لكن ظهر الفريق بشكل متواضع وكان محظوظا للخسارة بفارق هدف واحد.

وسنحت فرصة ذهبية لجنت الذي يحتل المركز الثامن في الدوري البلجيكي لمضاعفة النتيجة لكنالحارس هوجو لوريس تصدى لتسديدة دانييل ميليسيفيتش وأبعدها بصعوبة لترتطم بالقائم قبل أن تخرج إلى ركنية.

وباستثناء فرصة هاري كين في وقت مبكر من الشوط الثاني سنحت فرص قليلة لتوتنهام ليسمح لمنافسه بفوز مريح وأفضلية ضئيلة قبل مباراة العودة الأسبوع المقبل.

المصدر : رويترز
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