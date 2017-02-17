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سياسة|أمريكا

إدانة مرشح سابق للكونغرس بالتخطيط لمهاجمة مسلمين في نيويورك

دوغارت خطط لمهاجمة قرية إسلامبيرغ التي يسكنها مسلمون في نيويورك
دوغارت خطط لمهاجمة قرية إسلامبيرغ التي يسكنها مسلمون في نيويورك
17/2/2017

قالت وسائل إعلام أمريكية إن محكمة بولاية تنيسي أدانت مرشحا سابقا للكونغرس بالتخطيط للهجوم على قرية يسكنها مسلمون في ولاية نيويورك.

وقالت تقارير نشرت في صحيفة ذا تشاتانوغان وصحف أخرى إن محكمة تشاتانوغان الجزئية أدانت روبرت دوغارت (65 عاما) بالتحريض على الحرق العمد وانتهاك الحقوق المدنية للمسلمين في قرية إسلامبيرغ التي يسكنها مسلمون في ولاية نيويورك عام 2015.

وكان مكتب التحقيقات الفيدرالية "إف بي آي" قد اعتقل دوغارت في أبريل/نيسان 2015 بعد أن قال لمرشد للحكومة في اتصالات هاتفية جرى التنصت عليها إنه يعتزم تجنيد عناصر لتكوين مجموعة مسلحة والسفر إلى إسلامبرغ التي تقع على مسافة نحو 233 كيلومترا شمال غربي مدينة نيويورك.

ووفقا لمذكرة الاتهام الجنائية فقد خططت المجموعة لإحراق مسجد في القرية وإطلاق النار على من يحاول منعهم.

ووضعت السلطات دوجارت قيد الإقامة الجبرية في منزله منذ القبض عليه، وقالت محطة تلفزيون "دبليو آر سي بي" المحلية إن دوغارت تم احتجازه بعد صدور قرار هيئة المحلفين الخميس.

وأضاف التلفزيون أن من المقرر النطق بالحكم في القضية في مايو/أيار المقبل.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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