إدانة مرشح سابق للكونغرس بالتخطيط لمهاجمة مسلمين في نيويورك

قالت وسائل إعلام أمريكية إن محكمة بولاية تنيسي أدانت مرشحا سابقا للكونغرس بالتخطيط للهجوم على قرية يسكنها مسلمون في ولاية نيويورك.

وقالت تقارير نشرت في صحيفة ذا تشاتانوغان وصحف أخرى إن محكمة تشاتانوغان الجزئية أدانت روبرت دوغارت (65 عاما) بالتحريض على الحرق العمد وانتهاك الحقوق المدنية للمسلمين في قرية إسلامبيرغ التي يسكنها مسلمون في ولاية نيويورك عام 2015.

وكان مكتب التحقيقات الفيدرالية "إف بي آي" قد اعتقل دوغارت في أبريل/نيسان 2015 بعد أن قال لمرشد للحكومة في اتصالات هاتفية جرى التنصت عليها إنه يعتزم تجنيد عناصر لتكوين مجموعة مسلحة والسفر إلى إسلامبرغ التي تقع على مسافة نحو 233 كيلومترا شمال غربي مدينة نيويورك.

ووفقا لمذكرة الاتهام الجنائية فقد خططت المجموعة لإحراق مسجد في القرية وإطلاق النار على من يحاول منعهم.

ووضعت السلطات دوجارت قيد الإقامة الجبرية في منزله منذ القبض عليه، وقالت محطة تلفزيون "دبليو آر سي بي" المحلية إن دوغارت تم احتجازه بعد صدور قرار هيئة المحلفين الخميس.

وأضاف التلفزيون أن من المقرر النطق بالحكم في القضية في مايو/أيار المقبل.