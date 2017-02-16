نتنياهو: لأول مرة منذ نشأة إسرائيل لا تعتبرنا الدول العربية أعداء

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن التعاون بين إسرائيل والولايات المتحدة سيتعزز أكثر في عهد الرئيس الأمريكي ترمب.

وأضاف نتنياهو، في المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده مع الرئيس الأمريكي ترمب في البيت الأبيض، إنه لأول مرة في حياته، ولأول مرة منذ إقامة نشأة إسرائيل، لا تعتبر الدول العربية إسرائيل عدوة، بل تعتبرها حليفة لها.

ووجه نتنياهو، حديثه إلى ترمب قائلا: "سيدي الرئيس، لو استطعنا صد الإسلام المتطرف سنستطيع أن ننتهز فرصة تاريخية (…) أؤمن أن تحت زعامتك هذا التغيير الذي حدث في منطقتنا يجلب معه فرصة غير مسبوقة لتعزيز الأمن ولدفع السلام إلى الأمام. فلنحقق هذه الفرصة معا. فلنعزز الأمن ونجد طرقا جديدة نحو السلام ونقود التحالف العظيم".

وتابع "تحت زعامتك، أؤمن أننا سنستطيع أن نعيد موجة الإسلام المتطرف الهائجة إلى الوراء وفي هذه المهمة وفي مهام أخرى، إسرائيل تقف إلى جانبك وأنا أقف إلى جانبك".