ماليزيا تعتقل امرأة فيما يتصل بمقتل الأخ غير الشقيق للزعيم الكوري الشمالي

اعتقلت السلطات الماليزية امرأة تحمل جواز سفر فيتنامي فيما يتصل بمقتل الأخ غير الشقيق لزعيم كوريا الشمالية.

قالت وكالة برناما الرسمية للأنباء اليوم الخميس نقلا عن المفتش العام للشرطة إن ماليزيا اعتقلت امرأة ثانية فيما يتصل بمقتل كيم جونغ نام الأخ غير الشقيق لزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون.

وقال المفتش خالد أبو بكر للوكالة إن بيانا رسميا عن اعتقال المشتبه بها سيصدر في وقت لاحق اليوم.

كانت الشرطة الماليزية اعتقلت امرأة يوم الأربعاء تحمل وثائق سفر فيتنامية وقالت إنها تبحث عن بضعة مشتبه بهم أجانب غيرها فيما يتصل بالحادث.