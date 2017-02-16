ليبرمان يعد بتحويل غزة إلى سنغافورة بشروط

زعم وزير الدفاع الإسرائيلي أن إسرائيل ستحول قطاع غزة إلى سنغافورة الشرق الأوسط إذا تخلت حماس عن ميثاقها الداعي إلى إبادة إسرائيل.

واشترط أفيغدور ليبرمان في تصريح نقلته وسائل إعلام إسرائيلية تنازل حركة حماس عن الأنفاق والصواريخ، وأيضا إعادة ضابط لواء (جفعاتي) هدار جولدين ، وجندي لواء (جولاني) شاؤول أرون اللذين أسرتهما حماس خلال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة عام 2014.

وقال " أنا على قناعة كاملة بأنه لا يوجد أي سبب أو مانع من أن يعيش سكان قطاع غزة خلال القرن الـ21 في ظروف معيشية أدنى من المستوى المقبول في الضفة الغربية أو في الغرب".

وتوعد ليبرمان حركة حماس بالرد بقسوة على أي "استفزاز" من قطاع غزة الذي تحكمه الحركة.

وتأتي تصريحاته بعد عشرة أيام من إطلاق صاروخ من غزة على جنوب إسرائيل دون أن يتسبب بأضرار. وردت إسرائيل بقصف مدفعي وجوي أدى إلى إصابة ثلاثة فلسطينيين.

وأكد ليبرمان أنه رغم أن إسرائيل لا تسعى إلى حرب جديدة، إلا أن "أي استفزاز سيقابل برد قوي"، بحسب ما نقل عنه موقع الهيئة الحكومية المسؤولة عن تنسيق النشاطات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية.

وأضاف " على الغزاويين أن يدركوا أن إسرائيل التي انسحبت من قطاع غزة حتى الشبر الأخير ليست المسؤولة عن معاناتهم وإنما قيادة حماس، وفور تنازل حماس عن الأنفاق والصواريخ نكون المستثمرين الأولين، ونبني من أجلهم ميناء بحريًا ومطارًا ومنطقة صناعية في معبري كرم أبو سالم وإيرز".

وتابع " يمكننا خلق فرص العمل لنحو 40 ألفا من سكان القطاع فورًا، على افتراض أن حماس تتنازل عن بند ميثاقها حول إبادة إسرائيل وعن الأنفاق والصواريخ، وطبعًا بادئ ذي بدء هو واجب حماس بإعادة جثث جنودنا وإعادة المواطنين الإسرائيليين الأسرى في قبضتهم إلى إسرائيل".

ويفرض جيش الاحتلال الإسرائيلي حصارًا على قطاع غزة ويمنع دخول السلع والبضائع أو خروجها.