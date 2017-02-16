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رئيس فنزويلا يحذر ترمب: سنرد بحزم على أي عدوان أمريكي

الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو
الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو
16/2/2017

حذر رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو نظيره الأمريكي دونالد ترمب من أن بلاده سترد بحزم على أي عدوان يستهدفها من جانب الولايات المتحدة.

وجاءت تلك التصريحات بمثابة تصعيد جديد للتوتر بين البلدين بعد يومين من فرض واشنطن عقوبات على نائبه طارق العيسمي بتهمة الاتجار بالمخدرات.

وقال مادورو في خطاب خلال مناسبة عامة "إذا حاولت (الولايات المتحدة) أن تعتدي علينا فنحن لن نقف مكتوفي الأيدي. فنزويلا سترد بحزم (…) من يطرق بابنا سيلقى الرد المناسب"، من دون مزيد من التوضيح.

وإذ حرص الرئيس الفنزويلي على التأكيد على أنه لا يريد حصول "أي مشكلة مع دونالد ترمب"، لفت إلى أن "الإمبريالية تهددنا"، في إشارة إلى العقوبات التي فرضتها واشنطن على نائبه.

وجاء تحذير مادورو بعيد ساعات من إيقاف الحكومة الفنزويلية بث شبكة "سي إن إن" الناطقة بالإسبانية على أراضيها، مبررة قرارها بأن الشبكة الإخبارية الأولى في أمريكا اللاتينية تبث "دعاية حربية".

وعلقت كراكاس بث الشبكة الأمريكية بعد يومين من فرض الولايات المتحدة عقوبات على نائب الرئيس الفنزويلي طارق العيسمي بتهمة تجارة المخدرات.

وأعلنت الحكومة الفنزويلية الأربعاء أنها بعثت رسالتي احتجاج إلى القائم بالأعمال الأمريكي في كراكاس، بعد العقوبات التي فرضت على العيسمي.

والعيسمي (42 عاما) هو سياسي سوري الأصل يعتبر أحد صقور الحزب الحاكم والمرجح أن يخلف مادورو في الحكم، وقد حصل الأربعاء على دعم الجيش الذي يعتبر دوره أساسيا في الحياة السياسية في فنزويلا.

المصدر : الفرنسية
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