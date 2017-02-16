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سياسة|إيران

تقرير: إيران اير تبرم صفقة لشراء 20 طائرة ايه.تي.آر

طائرة من طراز إيه تي آر
طائرة من طراز إيه تي آر
15/2/2017

أبرمت إيران صفقة لشراء 20 طائرة ذات محركات توربينية من شركة إيه.تي.آر وهو مشروع فرنسي مشترك.

ونقل تقرير عن وزير الطرق وبناء المدن الإيراني عباس آخوندي الأربعاء قوله إن شركة الخطوط الجوية الإيرانية "إيران اير" أبرمت الصفقة.

ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية عن آخوندي المسؤول عن تحديث أسطول الطائرات بعد رفع العقوبات عن إيران قوله "وصلت المفاوضات مع ايه.تي.آر إلى المرحلة النهائية. وقع الجانبان العقد لشراء 20 طائرة ونحن الآن في مرحلة تبادل المستندات."

وتقدر قيمة الصفقة بنحو 450 مليون يورو (571 مليون دولار) بالأسعار المعلنة.

وامتنعت ايه.تي.آر التي تشارك في ملكيتها ايرباص الأوربية وليوناردو الإيطالية عن التعليق.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة ايه.تي.آر لرويترز الشهر الماضي إن شركته استكملت مفاوضات تجارية مع إيران اير وتوقع توقيع عقد في وقت قريب جدا.

ووقعت إيران – التي لم تشتر بشكل مباشر طائرات مصنوعة في الغرب

طوال نحو 40 عاما – عقودا مع ايرباص ومنافستها الأمريكية بوينغ العام الماضي لشراء نحو 180 طائرة.

وتم إبرام الصفقات بموجب اتفاقية بين إيران وست قوى دولية رئيسية لرفع معظم العقوبات المفروضة على طهران مقابل تقليص الأخيرة لبرنامجها النووي.

وتفاوضت إيران اير وايه.تي.آر لأشهر حول طلبية مؤكدة لشراء 20 طائرة طراز ايه.تي.آر 72-600 مع خيار شراء 20 طائرة أخرى.

لكن مسؤولين قالوا الشهر الماضي إن الاتفاق النهائي توقف نظرا للغموض الذي يكتنف بعض تراخيص تصدير محركات تنتجها الوحدة الكندية لبرات آند ويتني.

وقالت شركة صناعة المحركات إنها تعمل عن كثب مع ايه.تي.آر لضمان الحصول على جميع الموافقات اللازمة.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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