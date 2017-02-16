ترمب يتخلى عن حل الدولتين والفلسطينيون متمسكون به

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الأربعاء، أن حل الدولتين ليس السبيل الوحيد لإنهاء النزاع الإسرائيلي الفلسطيني.

وخلال استقباله رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض، في أول لقاء رسمي بعد توليه الرئاسة، شدد ترمب على العلاقات "المنيعة" للولايات المتحدة مع إسرائيل، داعيًا إسرائيل في الوقت نفسه إلى "ضبط النفس" حيال استمرار الاستيطان في الأراضي الفلسطينية.

من جهته، اعتبر نتنياهو أن ترمب يوفر "فرصة غير مسبوقة" لدفع السلام، مؤكدًا أن ليس هناك دعمًا أفضل للشعب اليهودي والدولة اليهودية من الرئيس ترمب.

وكان مسؤول في البيت الأبيض أعلن مساء الثلاثاء أن واشنطن لن تصر بعد الآن على حل الدولتين، ولن تملي بعد الآن شروط أي اتفاق سلام محتمل بين الإسرائيليين والفلسطينيين، ما أثار غضبًا واسعًا لدى الفلسطينيين.

ودافع جميع الرؤساء الأمريكيين السابقين عن حل الدولتين، سواء من الجمهوريين أو الديموقراطيين، لكن ترمب قال الأربعاء "أنظر إلى حل الدولتين وحل الدولة (…) إذا كانت إسرائيل والفلسطينيون سعداء، فسأكون سعيدًا بـ(الحل) الذي يفضلونه، الحلان يناسبانني".

وكان ترامب سجل طوال حملته الانتخابية مواقف مؤيدة لإسرائيل، مؤكدا في الوقت نفسه أنه في حال انتخابه سيرعى اتفاق سلام، داعيًا الفلسطينيين إلى التخلص من "الكراهية" تجاه الإسرائيليين.

لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي قال إن "مسألة المستوطنات ليست في صلب النزاع" مع الفلسطينيين، الذين طالبهم بـ"الاعتراف بإسرائيل دولة يهودية".

وإثر اجتماعه بترمب أدلى نتانياهو بتصريح صحفي رفض خلاله مواصلة الالتزام بتأييد مبدأ حل الدولتين، وقال نتنياهو بحسب ما نقلت عنه الإذاعة العامة الإسرائيلية "لا أريد ضم ما يقرب من مليوني فلسطيني ولكني لا أريد أن يعيش وسط إسرائيل تحت تهديد دولة إرهابية".

وبشأن الاستيطان في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلتين قال نتنياهو "اتفقت والرئيس على مواصلة البحث في هذا الموضوع"، كما أعلن نتنياهو أنه طلب من ترمب الاعتراف بضم اسرائيل لهضبة الجولان السورية المحتلة، مشيرًا إلى أن "الرئيس لم يكن مذهولًا بهذا الطلب".

أما في ما يتعلق بالمسألة المثيرة للجدل حيال نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس، ماطل الرئيس الأمريكي مجددًا بالقول "نحن نفكر في الأمر جديًا (…) سنرى ما سيحدث".

الفلسطينيون متمسكون بحل الدولتين

من جهته، طالب الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الأربعاء، بوقف التوسع في الاستيطان الإسرائيلي بالأراضي المحتلة وقال إنه ملتزم ومتمسك بحل الدولتين والقانون الدولي والشرعية الدولية وبما يضمن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة دولة فلسطين المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية.

وأكدت الرئاسة الفلسطينية استعدادها للتعامل بإيجابية مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لصناعة السلام، ولم يوضح ترمب موقفه كثيرًا، وأجاب إجابة غامضة على سؤال عما إذا كان يدعم حل الدولتين فقال إنه سيلتزم بأي شيء يقرره الطرفان.

وبذلك تخلي ترمب عن الإصرار الأمريكي على حل الدولتين الذي ظل أساسًا لسياسة واشنطن في الشرق الأوسط، منقلبًا بذلك على موقف تبنته الإدارات المتعاقبة والمجتمع الدولي.

ورفضت الرئاسة الفلسطينية تكرار نتنياهو للغة الإملاءات حول استمرار السيطرة الإسرائيلية على الحدود الشرقية من الضفة الغربية المطالبة بالاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية.

واعتبرت أن مطالب نتنياهو استمرار لمحاولة فرض الوقائع على الأرض وتدمير خيار الدولتين واستبداله بمبدأ الدولة بنظامين، وطالبت الرئاسة نتنياهو بالاستجابة لطلب الرئيس الأمريكي والمجتمع الدولي بوقف النشاطات الاستيطانية بما يشمل القدس الشرقية.

وأكدت الرئاسة الفلسطينية في الوقت ذاته استعدادها لاستئناف عملية سلام ذات مصداقية بعيدا عن الإملاءات وفرض الحقائق على الأرض، محذرة من أن إصرار الحكومة الإسرائيلية على تدمير خيار الدولتين من خلال استمرار الاستيطان وفرض الوقائع على الأرض، سيؤدي إلى المزيد من التطرف وعدم الاستقرار.