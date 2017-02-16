ترمب: مرسوم جديد لسياسات الهجرة الأسبوع المقبل

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أنه يعتزم إصدار مرسوم جديد الأسبوع المقبل حول سياسة الهجرة

بدلا من المرسوم السابق المثير للجدل الذي رفضته المحاكم الأمريكية.

جاء ذلك في تصريح أدلى به ترمب في مؤتمر صحفي بواشنطن، الخميس، إلا أنه لم يدل بتفاصيل.

كان ترمب قد أصدر نهاية كانون ثاني /يناير الماضي تحت ذريعة خطر الهجمات الإرهابية قرارا بوقف دخول مواطني سبع دول ذات أغلبية مسلمة ولجميع اللاجئين إلى أراضي الولايات المتحدة لمدة تسعين يوما.

أثار المرسوم موجة من الانتقادات العالمية، كما أن تنفيذه تحطم على يد المحاكم الأمريكية.

وكانت محكمة استئناف أمريكية قد رفضت الأسبوع الماضي طلب الإدارة الأمريكية وضع المرسوم ثانية في حيز التنفيذ.

في سياق أخر نفى ترمب تقارير تفيد بأن إدارته في حالة من الفوضى، قائلا إن العكس هو الصحيح.

وقال ترمب إن القصص عن "الفوضى" السائدة في البيت الأبيض بينما يبني حكومته، وينهض بإدارته، غير صحيحة.

وأضاف أن "هذه الإدارة تعمل كآلة متناغمة"، قائلا إنه حقق هذا برغم الصعوبة التي واجهها بعض المختارين لحكومته في الحصول على تصديق مجلس الشيوخ.

هجوم على وسائل الإعلام

ومجددا هاجم ترمب وسائل الإعلام بوصفها أنها غير شريفة وقال إنها تفعل شرا بهذا البلد. واعترف أن بعض الإجراءات التي اتخذها لم تحظ بشعبية، لكنه اعتبر أنها كانت ضرورية للأمن.

وقال "لقد صارت الصحافة غير شريفة لدرجة أننا لو لم نتحدث عن ذلك فسنكون قد ألحقنا ضررا هائلا بالشعب الأمريكي". واضاف:" أن وسائل الإعلام التي تنتقده إنما هي تنشر أكاذيب".

وشكا ترمب أيضا أنه "ورث فوضى" على حد سواء في الداخل والخارج، على حد قوله.

منصب وزير العمل

و أعلن ترمب ترشيح الكسندر أكوستا لشغل منصب وزير العمل في إدارته.

وذكرت شبكة ( فوكس نيوز) الإخبارية الأمريكية أن ترمب أشاد بخبرات أكوستا الذي سيكون ، في حالة موافقة مجلس الشيوخ على تعيينه ، أول أمريكي من أصل أسباني يتولى منصبا في إدارة ترمب.

وكان أندرو بوزدر – أول مرشح لشغل منصب وزير العمل في ادارة ترمب – قد انسحب أمس الأربعاء رسميا من الترشيح لشغل هذا المنصب بعد أن اعترف في وقت سابق من الشهر الجاري بتشغيل أحد الموظفين لعدة أعوام دون وثائق رسمية.

تسريبات فلين

من ناحية أخرى قال الرئيس الأمريكي إنه طلب من وزارة العدل التحقيق في تسريب المعلومات الاستخباراتية التي أدت إلى الإطاحة بمستشاره للأمن القومي وأضاف أنها "تسريبات إجرامية" قام بها "أشخاص في الوكالات".

وتابع "نحن ننظر في ذلك بشكل جدي. لقد توجهت إلى كل المسؤولين في مختلف الوكالات، وطلبت فعلا من وزارة العدل التحقيق في التسريبات".

ونفى ترمب صحة اتهام فريق حملته الانتخابية بالاتصال بشكل متكرر مع المسؤولين الروس، ووصف ذلك بأنه "أخبار كاذبة".

وأضاف "إنهم لا يعرفون شيئا عن ذلك. لم يكونوا في روسيا، ولم يجروا أي مكالمة هاتفية مع روسيا. كما أنهم لم يتلقوا أي مكالمة هاتفية. إنها كلها أخبار كاذبة".