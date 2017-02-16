تحليل: دولة "غزة الكبيرة" مفتاح اللغز الإسرائيلي

قال الكاتب الفلسطيني والأسير المحرر محمود مردواي إن المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية "الكابينيت".

قال كاتب فلسطيني إن رئيس الوزراء الإسرائيلي يسعى لتطبيق حل "غزة الكبيرة" للتخلص من حق العودة للفلسطينيين وحل الدولتين.

وأضاف الكاتب الفلسطيني والأسير المحرر محمود مردواي في لقاء مع الجزيرة مباشر أن المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية "الكابينيت" اجتمع قبل زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى الولايات المتحدة من أجل تحديد أهداف تلك الزيارة.

وتابع مرداوي أن حزب اليمين المتطرف يطالب نتنياهو بالتنازل عن خطاب "بار إيلان" الذي أقر فيه بقبول حل الدولتين، مشيرا إلى أن نتنياهو يعيش حاليا أزمة بين إرضاء الداخل (اليمين المتطرف) الذي يستطيع إسقاط حكومته وكذلك المجتمع الدولي.

وتابع الكاتب الفلسطيني :" حتى الآن البيت الأبيض وفي ظل وجود ترمب لم يُعرف نواياه وتوجهاته الحقيقية ونتنياهو متخوف من أن يضع كل ما لديه في سلة اليمين المتطرف ثم يجد موقفا عكسيا من الولايات المتحدة".

وقال مرداوي إن نتنياهو يدور في خلده مشروع قيل عنه في السابق وهو مطروح من الرئيس المصري حسب ادعائهم وهو دولة "غزة الكبيرة" على حساب مساحة في سيناء وهذا يلغي حل الدولتين ويعفي الحكومة الإسرائيلية من التنازلات في الضفة الغربية وهذا الطرح مرفوض فلسطينيا لكن يتم مناقشته إسرائيليا على نحو كبير وسبق أن صرح مسؤول في الجيش الإسرائيلي بذلك.

وفي تصريح أثار ضجة قال الوزير الإسرائيلي أيوب قرا، وهو وزير من دون وزارة من الطائفة الدرزية في تغريدة في حسابه على تويتر قبل يومين إن "ترمب ونتنياهو سيعتمدان خطة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بإقامة دولة فلسطينية في غزة وسيناء بدلا من الضفة الغربية "، مضيفا "هذا هو السبيل الذي سيمهد الطريق إلى السلام، بما في ذلك مع ائتلاف سني!".

ويواجه نتنياهو، ضغوطا داخل ائتلافه الحاكم، تطالبه باتخاذ مواقف أكثر "يمينية"، والتراجع عن تأييد مبدأ "حل الدولتين".

وطالب كل من وزير التربية التعليم "نفتالي بينت"، ووزيرة القضاء "ايلات شاكيد" ، وكلاهما من حزب "البيت اليهودي" اليميني، من نتنياهو التراجع عن قبول مبدأ حل الدولتين، وعدم التطرق له خلال لقاءه مع ترمب.

ونقلت الإذاعة الاسرائيلية العامة (رسمية) تصريحات للوزيرة "شاكيد"، طالبت فيها نتنياهو بالتخلي عن فكرة إقامة الدولة الفلسطينية، وإلى عرض بديل لها.

وقالت شاكيد، إن "الحزب الجمهوري الأمريكي شطب من برنامجه البند الذي ينص على إقامة دولة فلسطينية، فلا داعي للحكومة اليمينية في إسرائيل أن تدخل هذا البند من جديد".

من جانبه، هدد الوزير "بينت" في تصريح له، نشره على حسابه عبر موقع فيس بوك، نتنياهو، بـ"زلزال"، في حال لم يتراجع عن "دعمه السابق لمسار حل الدولتين وتباحث مع ترمب حول ذلك".

وأكد بينت، بحسب الإذاعة العامة، أن الاستمرار في هذا المسار، هو "تفويت تاريخي ومساس عميق بأمن الدولة".

وتعتمد عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، التي انطلقت برعاية دولية عام 1991، على مبدأ حل الدولتين، القاضي بإقامة دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل.

ورغم أن نتنياهو، قد أعلن عن قبوله لمبدأ "حل الدولتين"، لأول مرة، خلال خطاب له، في جامعة بار ايلان في حزيران/يونيو 2009، إلا أن الفلسطينيين يشككون في حقيقة التزامه به، مستندين إلى سياساته القائمة على توسيع الاستيطان في الضفة الغربية بما فيها القدس، ومصادرة الأراضي الفلسطينية.