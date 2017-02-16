امرأة تتولى منصب المحافظ لأول مرة في مصر

أدت نادية أحمد عبده اليمين القانونية الخميس أمام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي

بعد تعيينها في منصب محافظ البحيرة لتصبح أول امرأة تتولى منصب المحافظ في مصر.

وتخلف عبده في المنصب محمد سلطان الذي أصبح محافظا للإسكندرية المجاورة والذي كانت نائبة له منذ 2013.

وأدى تسعة وزراء جدد وخمسة محافظين اليمين أمام السيسي الخميس في وقت تواجه فيه مصر تحديا صعبا في التغلب على تضخم جامح للأسعار منذ قرار البنك المركزي تحرير سعر صرف الجنيه في نوفمبر تشرين الثاني.

وبحسب البوابة الإليكترونية لمحافظة البحيرة تحمل أول امرأة تشغل منصب المحافظ في مصر درجة الماجستير في الهندسة وشغلت منصب رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بالإسكندرية من 2002 حتي 2012.