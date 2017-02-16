السعودية: ضبط أربع خلايا تابعة لتنظيم الدولة

قال المتحدث الأمني لوزارة الداخلية السعودية إن الجهات الأمنية تمكنت في عمليات استباقية من ضبط 4 خلايا عنقودية تابعة لتنظيم الدولة.

وأوضح المتحدث في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية أن الخلايا تواجدت في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والقصيم.

وأشار المتحدث إلى أن عدد من تم القبض عليه حتى الآن من عناصر الخلايا بلغ 18 فردا منهم بينهم يمنيان وسوداني والباقي من السعوديين.

وأضاف بيان الوزارة أن القوات ضبطت أسلحة آلية وأسلحة بيضاء مع المقبوض عليهم بالإضافة إلى أكثر من مليوني ريال سعودي، أي أكثر من نصف مليون دولار.

وقال المتحدث إن عناصر الخلايا قاموا بتوفير مأوى للمطلوبين أمنيا ‏واختيار ورصد الأهداف وتمريرها للتنظيم في الخارج، وتجنيد أشخاص لصالح التنظيم والتحريض على المشاركة في القتال بمناطق الصراع، وتوفير الدعم المالي لهم. بالإضافة إلى صناعة الأحزمة الناسفة والعبوات المتفجرة وتدريب أخرين على استخدامها.