اختتام مفاوضات أستانا بتعهد روسي بوقف الغارات

اختتمت مفاوضات أستانا-2 مساء الخميس بتعهد روسي بوقف الغارات على مناطق المعارضة السورية.

وذلك بعد تأخر لعدة ساعات بسبب خلافات بين تركيا والمعارضة من جهة وروسيا وإيران من جهة أخرى.

وأكدت الخارجية الروسية أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة روسية تركية إيرانية لمراقبة وقف إطلاق النار، بينما ذكرت وكالة إنترفاكس الروسية أن وقف إطلاق النار سيتيح نشر قوات إضافية لسلاح الجو الروسي وقوات النظام بشرق سوريا.

ومن جهته، قال عضو اللجنة الفنية بوفد المعارضة ورئيس أركان الجيش الحر أحمد بري للجزيرة إن الوفد عقد اجتماعا أوليا مع الروس لمدة ثلاث ساعات قبل عقد المفاوضات، حيث تركز النقاش على وقف إطلاق النار، فتعهد الجانب الروسي بوقف الغارات الروسية وبالضغط على النظام لوقف القصف.

وقال رئيس اللجنة الفنية لوفد المعارضة السورية محمد علوش إن اللجنة طرحت إجراء تبادل للأسرى مع النظام وإن مباحثات منفصلة بهذا الخصوص تجري في أنقرة.

وأوضح علوش -بمؤتمر صحفي في ختام المفاوضات- أن المعارضة تلقت تعهدا روسيا بتوقف القصف فورا، مشيرا إلى حدوث مئات الخروقات لوقف النار في سوريا من قبل قوات النظام والمليشيات الموالية له، مجددا رفض المعارضة لأي دور لإيران في سوريا.

وفي المقابل، قال رئيس وفد النظام بشار الجعفري إن "منتهكي وقف إطلاق النار سيعتبرون هدفا مشروعا للجيش".

واتهم الجعفري تركيا والمعارضة بعدم الجدية وبتعطيل المفاوضات، وأضاف أنه "ينبغي على تركيا التوقف عن انتهاك السيادة السورية وسحب قواتها من سوريا".

من جانبه، قال رئيس الوفد الروسي ألكسندر لافرنتييف في مؤتمر صحفي إن الاجتماع لم يكن له افتتاح رسمي، وإن وفدي النظام والمعارضة كررا نفس المواضيع، مبررا بذلك عدم صدور بيان ختامي.

وأضاف لافرنتييف أن عدم إصدار بيان ختامي لا يعني وجود خلافات، وقال "هناك نص ختامي لم نعلن عنه، وهو يثبت وجود توافق بين تركيا وروسيا وإيران".

وأكد متحدث باسم الخارجية في كزاخستان في وقت سابق أن المباحثات -التي تشارك فيها روسيا وتركيا وإيران كدول ضامنة، ويحضرها وفد من الأمم المتحدة وآخر من الأردن بصفة مراقب- ستتناول آليات تنفيذ وقف النار والرقابة على الالتزام به.

وكانت جلسة الاجتماع الرسمية قد استمرت نحو ساعة بعد تأخير لساعتين ونصف الساعة، حيث رفض وفد المعارضة دخول القاعة إلا بعد أن تعهد الروس بوقف الغارات.