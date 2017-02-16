ابنة محمود حسين تناشد الإعلاميين شهادة حق في أبيها

ناشدت الزهراء محمود حسين ابنة منتج الأخبار بقناة الجزيرة الإخبارية المعتقل في السجون المصرية زملاء أبيها بدعمه في محنته.

ودعت الزهراء كل من عمل معه أن يشهد شهادة حق ويحكي عن تجربته مع أبيها لتفعيل هاشتاج #محمود_حسين.

وقالت الزهراء في تدوينة على حسابها بموقع فيسبوك:" عمل أبي محمود حسين في الإعلام قرابة ٢٩ عامًا قدّم فيها شبابه وصحته ووقته مع عائلته ليبلّغ الرسالة ومنح علمه وخبرته وعونه لكل من عرفه بلا استثناء ، فئة عظمى ممن نراهم أو نقرأ لهم أو نتابعهم الآن من إعلاميين وصحفيين ومذيعين أو حتى معدين ومخرجين محترمين هم من تلامذة محمود حسين.

وتابعت :" أدعو كل من عمل ويعمل في الإعلام وله قصة أو شهادة في حق والدي أن يتقدّم ويحكيها ، قوموا بتفعيل هاشتاج #محمود_حسين فلربما وهو خلف القضبان لا يستطيع أن يسمعكم ويراكم لكن العالم كله يستطيع".

وروت الزهراء في تغريدة أخرى ظروف اعتقال أبيها :" أبي يصل إلى مطار القاهرة الاثنين 19 ديسمبر كانون الأول 2016 الساعة 7 صباحا فيغلق هاتفه ولا نسمع منه أو عنه خبرا إلا في الساعة الـ 10 مساءً بعدما احتجز تضييقا وتعسفا".

وأضافت :"الخميس 22 ديسمبر2016 يختفي منذ الصباح دون طعام أو شراب أو نوم ثم تداهم قوات ما – في مدرعات وشاحنات للأفراد لم أعرف عددها- كل منازل العائلة مصطحبين والدي مقيدا وينهكونه في ساعات أخرى من التفتيش، ثم يذهب و يصبح العالم فجأة خاليا من أبي".

وأردفت:" الأحد 25 ديسمبر 2016 تذاع فيديوهات مسجلة لما قيل إنها" اعترافات" لا يشاهدها عاقل ويحسب أنها أكثر من كلمات واضحة وصريحة ولا تحمل صاحبها إثما، غير أني لاحظت ما اعترى أبي من تعبٍ وهو بحوزتهم وقبل هذا التسجيل تم الإعلان في نفس اليوم عن نقل أبي لسجن طرة وفي الواقع لم يتم نقله لأي سجن من السجون طوال هذه الفترة ولا يمكن وصف حالته كل هذه المدة هنا إلا "بالاختفاء القسري"

وكتبت إبنة الزميل المعتقل "الخميس ٢٩ ديسمبر ٢٠١٦ بدأت رحلة البحث عن أبي في منطقة سجون طرة ، ٩ ساعات يوميا في الزحام والطوابير لأصل حتى البوابة فيصرخ في وجهي أحدهم أن لا أحد بهذا الاسم هنا بعد مرور أسبوعين من تكرار يومي لنفس السيناريو يعطف عليّ أحدهم قائلا أنه بالداخل ولكن الزيارة ممنوعة".

وكتبت الزهراء تدوينة أخرى يوم 14 فبراير شباط الجاري :" في شهر ديسمبر الفائت أتم أبي 50 عامًا ولأنه كان خارج مصر جهزنا " تورتة" وأرسلنا له فيديو ونحن نتخيله معنا ونقوم بإطفاء الشمع، اليوم يتم أبي محمود حسين 55 يوما بعيدا عنا منذ اعتقاله، وهي لنا 55 عاما أخرى من عمره وعمرنا، شابَ فيها كل صغير، وأصبح وهو هنا في مصر أكثر بعدا" ، رأيت أبي للمرة الأولى بعد أكثر من 25 يوما (أو عاما) من الجهل بحاله والخوف والقلق منذ اعتقاله، رأيته من وراء سور ، تفصل بيننا عشرات الأمتار ووجوه أفراد الأمن ، نزل أبي من باب سيارة الترحيلات الزرقاء مرتديا ملابس بيضاء خفيفة جدا حتى أنني كنت أراه يرتعش من البرد، نزل أبي مقيد اليدين حليق الرأس وقد نقص وزنه كثيرا وكُسرَت نظارته.

علمنا أن أبي محبوس في زنزانة منفردة في حبسٍ تأديبي ، ليس به "حمّام" و لا يسمع له بالخروج للتريض كباقي السجناء. وحتى الآن هذا الحبس هو حبس احتياطي ، دون قضية واضحة وتهمة يعاقب عليها، ولا يسمح لنا بالزيارة وكلما تقدمنا بإذن للزيارة يُرفض! لأبي 9 من الأبناء أكبرهم 24 عاما وأصغرهم 3 أعوام، وكلنا يتساءل.. بأي ذنب يُسجن؟؟

يُشار إلى أن السلطات المصرية اعتقلت الزميل حسين يوم 22 ديسمبر/كانون الأول أثناء زيارته للقاهرة لقضاء إجازته السنوية مع عائلته.

وتطالب شبكة الجزيرة الإعلامية بإطلاق الزميل وإسقاط جميع التهم "الملفقة" التي وجهت إليه، مؤكدة أن "الصحافة ليست جريمة".

ودانت منظمات حقوقية وإعلامية اعتقال محمود حسين، واعتبرت ذلك جزءا مما دعته الهجمة على حرية الصحافة في مصر، وعقابا للصحفيين على خلفية سياسية.

وكانت الأمم المتحدة قد طالبت على لسان ستيفن دوجاريك المتحدث باسم أمينها العام، بحل هذه القضية وفقا لالتزامات مصر الدولية بحرية التعبير وحرية إبداء الرأي.