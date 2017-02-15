واشنطن لم تعد متمسكة بحل الدولتين قبل لقاء ترمب ونتنياهو

اتخذ البيت الأبيض موقفا يتعارض مع الثوابت التي التزمت بها الإدارات الأمريكية المختلفة مع إعلانه أنه لم يعد متمسكا بحل الدولتين.

وجاء ذلك الإعلان مساء الثلاثاء قبل لقاء الأربعاء بين الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ورئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو.

وبعد أن شكل هذا الحل على مدى عقود مرجعية لكل مفاوضات السلام وللمجتمع الدولي في مساعي تحقيق السلام في الشرق الأوسط، قال مسؤول كبير في البيت الأبيض الثلاثاء طالبا عدم الكشف عن اسمه أن الإدارة الأمريكية لن تسعى بعد اليوم إلى إملاء شروط أي اتفاق لحل النزاع بل ستدعم أي اتفاق يتوصل إليه الطرفان، أيا يكن.

وردا على هذا الموقف، أعلنت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي الأربعاء أن "هذه ليست سياسة مسؤولة ولا تخدم قضية السلام".

وقال المسؤول الأمريكي "إن حلا على أساس الدولتين لا يجلب السلام ليس هدفاً يريد أي كان أن يسعى إلى تحقيقه"، مضيفا أن "السلام هو الهدف، سواء أتى عن طريق حل الدولتين، إذا كان هذا ما يريده الطرفان، أو عن طريق حل آخر إذا كان هذا ما يريدانه".

وتابع "الأمر عائد إليهما، لن نملي ما ستكون عليه شروط السلام".

وحل الدولتين، أي إسرائيل وفلسطين، "تعيشان جنبا إلى جنب بأمن وسلام" هو ركيزة التسوية السلمية في الشرق الأوسط التي سعى للتوصل إليها كل الرؤساء الأمريكيين، ديمقراطيون وجمهوريون، على امتداد ربع قرن ونيف.

ترمب مؤيد لإسرائيل

أبدى ترمب في مواقفه خلال حملته الانتخابية انحيازا لإسرائيل مع تأكيده أنه في حال انتخابه سيعمل على التوصل إلى اتفاق سلام بين إسرائيل والفلسطينيين.

وسيتعين على نتنياهو الذي رأى في فوز "صديقه" ترمب فرصة "رائعة" بالنسبة لإسرائيل، أن يتحقق من مدى استعداده فعليا لتنفيذ وعوده في حين لا تزال سياسته الشرق أوسطية غير واضحة.

ورغم ضغوط اليمين المتطرف في حكومته اليمينية والمؤيد لضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة بدون اتفاق سلام، كان نتنياهو يعتزم أن يخبر ترمب بأنه لا يزال متمسكا بحل الدولتين.

وقال مستشاره الدبلوماسي مايكل اورين قبل التوجه إلى واشنطن انه "سيعرض حل الدولتين كرؤية ويعد في الانتظار اتفاقات انتقالية تجد قبولا لدى الفلسطينيين".

وتناول نتنياهو مساء الثلاثاء العشاء في وزارة الخارجية مع الوزير ريكس تيلرسون قبل لقائه مع ترمب الأربعاء ومع قادة الكونغرس.

تحالف أقوى

ولدى مغادرته تل ابيب، أكد أن "التحالف مع الولايات المتحدة كان على الدوام قويا جدا" وأنه "سيزداد قوة".

ورغم أن ترمب لم يعلن بعد عن موقف واضح من النزاع، إلا أنه عبر بعد تنصيبه في العشرين من كانون الثاني/ يناير، عن مواقف تتعارض مع مواقف كل أسلافه بقوله إنه يفكر "بكل جدية" بنقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس، ورفض اعتبار الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة عائقا أمام السلام.

لكنه اعتبر في الوقت نفسه أن التوسع الاستيطاني لا يخدم السلام، في مقابلة مع صحيفة "هايوم" الإسرائيلية.

وقال روبرت ساتلوف المحلل في معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى إنه في الوقت الحالي "لا تتوافر شروط للتوصل الى حل للسلام نظرا للهوة الهائلة بين الطرفين".

وقال الخبير إن على واشنطن أن تتبع سياسة الخطوة خطوة بين إسرائيل والفلسطينيين بدلا من "الدفع باتجاه استئناف المفاوضات الثنائية سعيا إلى حل شامل"، علما أن المفاوضات مجمدة منذ قرابة ثلاث سنوات.

وسيبلغ نتنياهو ترمب بموقفه المتشدد إزاء إيران، ومعارضته للاتفاق النووي الموقع في 2015 بين طهران والدول الكبرى الذي اعتبره ترمب نفسه "كارثيا" وتوعد "بتمزيقه".

وقال نتنياهو الاثنين إنه "والرئيس ترمب يتشاركان الرؤية ازاء المخاطر المتأتية من المنطقة".