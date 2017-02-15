غوتيريس: لا بديل عن حل الدولتين

حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس الأربعاء من التخلي عن فكرة حل الدولتين لإنهاء الصراع بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وقال غوتيريس أثناء زيارة إلى مصر: "لا يوجد حل بديل بين الفلسطينيين والإسرائيليين سوى حل إنشاء دولتين. ويجب أن نقوم بكل ما يمكن القيام به للحفاظ على هذا الحل".

وعلى مدى عقود كانت فكرة إنشاء دولة فلسطينية تعيش جنبا إلى جنب مع إسرائيل تمثل دعامة مساعي السلام في الشرق الأوسط رغم أن آخر مفاوضات بوساطة أمريكية انهارت في 2014.

لكن مسؤولا كبيرا بالبيت الأبيض قال يوم الثلاثاء إن السلام لا يجب بالضرورة أن يتضمن دولة فلسطينية وإن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لن يحاول "إملاء" حل، ما اعتبر مؤشرا على تحول محتمل لموقف الولايات المتحدة.

ومن المقرر أن يجري ترامب محادثات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأربعاء، بينما حذر الفلسطينيون البيت الأبيض من التخلي عن هدفهم لإقامة دولة مستقلة.

ودان غوتيريس هذا الشهر موافقة البرلمان الإسرائيلي على مشروع قانون يضفي الشرعية على آلاف من المنازل الاستيطانية بنيت على أراض مملوكة لفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة قائلا إنه يتعارض مع القانون الدولي وستكون له عواقب قانونية على إسرائيل.

ودافع غوتيريس أيضا هذا الأسبوع عن اختيار رئيس الوزراء الفلسطيني السابق سلام فياض كمبعوث للأمم المتحدة إلى ليبيا، بعد أن أثارت الولايات المتحدة اعتراضات وقالت إن الأمم المتحدة متحيزة ضد إسرائيل.