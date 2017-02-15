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سياسة|كوريا الشمالية

شاهد: فيديو للمشتبه في تورطها بقتل الأخ غير الشقيق لزعيم كوريا الشمالية

15/2/2017

أظهرت لقطات فيديو لكاميرات المراقبة سيدة يشتبه في قيامها بقتل الأخ غير الشقيق لزعيم كوريا الشمالية "كيم جونغ أون" في ماليزيا.

وظهرت السيدة في مقطع الفيديو وهي ترتدي قميصا أبيض مكتوبا عليه كلمة LOL وهي تنتظر سيارة أجرة في صالة الوصول بالمطار.

وقالت الشرطة الماليزية إن المجني عليه "كيم جونغ نام" تعرض للتسمم بينما كان ينتظر طائرته في المطار، وتوفي في طريقه إلى المستشفى، وقالت تقارير إعلامية إن سيدة قامت برش مادة سامة على وجهه.

وتفحص الشرطة في ماليزيا كاميرات المراقبة في مطار كوالالمبور الدولي في محاولة لتحديد ما حدث أثناء الهجوم على "كيم جونغ نام" صباح يوم الاثنين.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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