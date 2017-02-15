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سياسة

روسيا تنفي وجود اتصالات بين حملة ترمب وجواسيس روس

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (يمين) ونظيره الأمريكي دونالد ترمب
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (يمين) ونظيره الأمريكي دونالد ترمب
15/2/2017

نفت روسيا الأربعاء أي اتصال لمسؤولين من المخابرات الروسية مع أعضاء في الحملة الانتخابية للرئيس دونالد ترمب.

وقال الكرملين الأربعاء إن تقريرا إعلاميا أمريكيا قال إن أعضاء في الحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي دونالد ترمب كانوا على اتصال مع مسؤولين من المخابرات الروسية يفتقر لأي حقائق.

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز الثلاثاء نقلا عن أربعة مسؤولين أمريكيين سابقين وحاليين أن تسجيلات هاتفية ومكالمات تم اعتراضها تظهر أن أعضاء في حملة ترمب وشخصيات أخرى مرتبطة به كانت لهم اتصالات متكررة بمسؤولين كبار في المخابرات الروسية في العام الذي سبق الانتخابات.

وقال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين خلال مؤتمر عبر الهاتف مع الصحفيين "دعونا لا نصدق المعلومات مجهولة المصدر" مشيرا إلى أن الصحيفة لم تسم مصادرها.

وقال "إنه تقرير في صحيفة لم يستند إلى أي حقائق".

وقال بيسكوف في تعليق على بيان من البيت الأبيض عن أن ترمب يتوقع من روسيا إعادة شبه جزيرة القرم إلى أوكرانيا إن الكرملين ليس لديه نية لمناقشة شؤون وحدة أراضيه مع شركاء أجانب.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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