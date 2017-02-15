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سياسة

تأجيل بدء المحادثات السورية في أستانا يوما واحدا

اجتماع آستانا (أرشيف)
اجتماع آستانا (أرشيف)
15/2/2017

قالت وزارة الخارجية في كازاخستان إن المحادثات التي تشارك فيها روسيا وإيران وتركيا بشأن الأزمة السورية تأجلت ليوم واحد.

وكان من المقرر أن تبدأ المحادثات في العاصمة أستانا اليوم الأربعاء لكنها تأجلت يوما واحدا، ولم تذكر الوزارة أسباب التأجيل.

وكانت جماعات المعارضة السورية أثارت شكوكا يوم الاثنين بشأن حضورها محادثات السلام متهمة موسكو بالإخفاق في إقناع دمشق بالامتثال بشكل كامل لاتفاق وقف إطلاق النار، أو القيام بأي إجراءات لبناء الثقة.

وقالت كازاخستان حليفة موسكو الأسبوع الماضي إن المحادثات التي تستمر ليومين- ودعي إليها أيضا ستيفان دي ميستورا مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا- ستركز على دعم وقف إطلاق النار.

وحضرت وفود من الحكومة السورية والمعارضة المسلحة الجولة السابقة من المحادثات في أستانا في يناير/ كانون الثاني؛ لكنها رفضت التفاوض بشكل مباشر مع بعضها بعضا أو توقيع أي وثائق.

ومن المقرر بدء جولة جديدة من محادثات السلام التي تدعمها الأمم المتحدة في جنيف الأسبوع القادم.

 

المصدر : رويترز
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