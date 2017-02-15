القضاء الإسباني يسمح لموظفة مطار بارتداء الحجاب

أمر القضاء الإسباني شركة طيران اتخذت إجراءً عقابيًا بحق موظفة بسبب ارتدائها الحجاب، بتعويضها مادياً والسماح لها بالعمل وهي محجبة.

وأوضحت وسائل إعلام محلية إسبانية أن محكمة الشؤون الاجتماعية في "بالما دي مايوركا" عاصمة جزيرة "مايوركا" (شرق)، أصدرت في 6 فبراير/شباط الجاري، حكماً أشار إلى أن البند 16 من الدستور الإسباني يضمن الحق في حرية العبادة.

وبالتالي فإن البند يسمح للسيدة بأن تغطي شعرها، حتى وإن كان غطاء الرأس لا يتفق والزي الرسمي المعتمد في عملها، بحسب الإعلام المحلي.

وأشار إلى أن المحكمة أمرت شركة "اكسيونا لخدمات المطار"، التي تعمل لديها الموظفة، بأن تدفع للأخيرة تعويض عطل وضرر، قدره 8 آلاف يورو، يضاف إليها نحو 4 آلاف و500 يورو، كانت الشركة قد خصمتها من راتبها في 7 إجراءات عقابية اتخذتها بحقها بسبب ارتداء الحجاب.

والموظفة الإسبانية، هي إبنة مهاجر مغربي، تعمل لدى الشركة منذ 2007، ولم تكن محجبة، إلا أنها أبلغت في ديسمبر/كانون الأول أحد رؤسائها في العمل برغبتها بارتداء الحجاب، فسمح لها بذلك موقتًا بانتظار الحصول على موافقة نهائية من إدارة الشركة في مدريد، التي رفضت في النهاية طلبها.

واعتبرت إدارة الشركة أن "الحجاب لا يشكل جزءًا من زي العمل الرسمي، وينال بالتالي من طابعها المهني".

ورفضت الموظفة قرار شركتها، فعوقبت بسلسلة إجراءات اتخذت بحقها، وصولاً إلى تعليق دفع راتبها لارتكابها "خطأ فادحاً".