الرئيس الإيراني يزور الكويت ضمن جولة خليجية

التقى الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، الرئيس الإيراني حسن روحاني، الذي يزور الكويت حاليا ضمن جولة خليجية.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتنميتها في كافة المجالات، بالإضافة إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك، وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

وتوجه روحاني للكويت قادما من سلطنة عمان؛ حيث التقى الأربعاء أيضا بالسلطان قابوس بن سعيد في العاصمة العمانية مسقط.

وذكرت وكالة الأنباء العمانية أنه جرى خلال اللقاء استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات.