أيرلندا تعبر عن خيبة أملها لاستمرار حبس أحد مواطنيها بمصر

أعرب وزير الخارجية الأيرلندي عن خيبة أمل عميقة إزاء قيام محكمة مصرية بتأجيل النظر في قضية مواطن أيرلندي معتقل في السجون المصرية.

ويقبع إبراهيم حلاوة في السجون المصرية منذ أكثر من 3 سنوات، حيث يعد هذا التأجيل الـ19 علي التوالي، وتم تحديد يوم 22 مارس/آذار المقبل موعدا لاستئناف النظر مجددا في القضية.

ونقلت صحيفة "أيريش تايمز" الأيرلندية في عددها الصادر الأربعاء عن وزير الخارجية الأيرلندي تشارلي فلانجان قوله إن حكومة بلاده ووزارة الشؤون الخارجية وسفارة أيرلندا في القاهرة سوف يستمران في متابعة تطورات قضية المواطن الأيرلندي إبراهيم حلاوة ، ومتابعة حالته الصحية في محبسه، وسيقدمون كافة أشكال المساندة القنصلية له ولأسرته.

وأشار وزير الخارجية الأيرلندي أنه علي الرغم من تأجيل النظر في القضية للمرة الـ19 علي التوالي، فإن القضاة أبدوا ما وصفه برغبة واضحة في المضي قدما في إجراءات المحاكمة لحلاوة وبقية المتهمين في نفس تلك القضية.

وكان الشاب إبراهيم حلاوة- الذي يقطن بحي فيرهاوس جنوب العاصمة الأيرلندية دبلن- قد اعتقل من جانب السلطات المصرية في أغسطس/آب من العام 2013 من مسجد الفتح في القاهرة خلال الاحتجاجات التي اندلعت في تلك الفترة في أعقاب قيام الجيش بعزل الرئيس المنتخب الدكتور محمد مرسي.

وقالت الصحيفة الأيرلندية أن السلطات المصرية زجت بحلاوة و 493 من رفاقه فيما وصفته بمحاكمة جماعية وجهت خلالها لهم اتهامات خطيرة يمكن أن تصل عقوبتها للسجن مدي الحياة أو الإعدام، مشيرة إلي أن نحو 80 متهما في تلك "القضية الجماعية" تتم محاكمتهم غيابيا.

وأكدت الصحيفة أن دميان كول سفير أيرلندا في القاهرة حضر بنفسه جلسة المحكمة الأخيرة التي عقدت في القاهرة الثلاثاء، والتي تم خلالها تأجيل النظر في القضية للمرة الـ19علي التوالي.

وأشارت "أيريش تايمز" ،وهي من أكبر وأهم الصحف اليومية في جمهورية أيرلندا، إلي تقارير منظمة العفو الدولية التي تحدثت عن قضية حلاوة، وأكدت خلالها أن الأدلة المصورة بالصوت والصورة التي قدمت للمحكمة تثبت أن هذا المواطن الأيرلندي لم يرتكب الجرائم العنيفة التي اتهم بارتكابها.

ونقلت عن كولم أو جورمان المدير التنفيذي لمنظمة العفو الدولية بأيرلندا قوله إن إبراهيم حلاوة سجين رأي تم سجنه لممارسته حقه في التعبير والتجمع السلميين، وأن هذا المواطن الأيرلندي كان يتعين أن يتم إطلاق سراحه والسماح له بالعودة لأيرلندا منذ زمن طويل، واصفا استمرار حبسه بأنه يعد انتهاكا لكل من القانون الدولي والقانون المصري معا.

وقد عبر حزب الخضر في أيرلندا عن خيبة أمله أيضا جراء التأجيل الجديد واستمرار حبس الشاب إبراهيم حلاوة بمصر، ونقلت الصحيفة عن كاترين مارتن نائبة رئيس الحزب قولها إن هذا الخبر سيصيب حلاوة بخيبة أمل مريرة خصوصا بعد قيام وفد البرلمانيين الأيرلنديين بزيارته في محبسه بمصر مؤخرا.

وكانت صحف أيرلندية قد ذكرت خلال شهر يناير/كانون الثاني الماضي أن وفدا من البرلمانيين الأيرلنديين الذين زاروا مصر مؤخرا التقوا عددا من كبار المسؤولين في مصر وحصلوا منهم علي وعد بأن المواطن الأيرلندي سيعود لبلاده فورا انتهاء محاكمته.

ووصفت نائبة رئيس حزب الخضر الأيرلندي كاترين مارتن هذا الوعد من جانب المسؤولين المصريين بأنه أجوف ما لم تتم تلك المحاكمة، موضحه أنه من المهم للغاية أن تصل تلك المحاكمة إلي نهاية بعد كل تلك التأجيلات.