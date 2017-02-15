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سياسة

أردوغان يلتقي أمير قطر في ختام زيارته الخليجية

أمير قطر خلال استقباله أردوغان في الدوحة
أمير قطر خلال استقباله أردوغان في الدوحة
15/2/2017

غادر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان العاصمة القطرية الدوحة بعد لقائه مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وتناولت المباحثات بين الزعيمين العلاقات الثنائية بين البلدين والسبل الكفيلة بدعمها وتعزيزها في شتى المجالات، بما يحقق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء القطرية (قنا).

وتبادل الجانبان وجهات النظر بشأن الأوضاع في فلسطين وسوريا واليمن، كما جرى التشاور حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

وكان أردوغان قد وصل إلى العاصمة القطرية الثلاثاء في إطار جولة خليجية تستهدف تعزيز التعاون بين تركيا ودول مجلس التعاون الخليجي.

ورافق أردوغان خلال زيارته إلى قطر وزراء الخارجية مولود جاويش أوغلو، والاقتصاد نهاد زيبكجي، والطاقة والموارد الطبيعية براءت ألبيراق، والدفاع فكري إشيق، ورئيس هيئة الأركان خلوصي أكار، ورئيس الاستخبارات هاكان فيدان، وفق ما أفادت وكالة الأناضول التركية.

المصدر : الجزيرة + وكالة الأنباء القطرية
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