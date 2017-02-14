وزير إسرائيلي: نتنياهو وترمب يتبنيان اقتراح السيسي بضم سيناء لغزة

قال وزير إسرائيلي إن رئيس الوزراء سيتبنى خلال لقائه بالرئيس الأمريكي مقترحا للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بضم سيناء لغزة.

وأضاف الوزير أيوب قرا، وهو ووزير بلا حقيبة في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي ، في تغريدة على حسابه على تويتر أن بنيامين نتنياهو سيتبنى مع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب مقترح السيسي، وذلك خلال لقائهما الأربعاء في البيت الأبيض.

وكتب الوزير الإسرائيلي، المقرب من نتنياهو، "سوف يتبنى ترمب ونتنياهو خطة الرئيس المصري السيسي بإقامة دولة فلسطينية في غزة وسيناء بدلا من الضفة الغربية. وبذلك يُمهد الطريق لسلام شامل مع الائتلاف السني".

يشار إلى أن قرا، هو وزير درزي ويشغل حاليا عضوية البرلمان الإسرائيلي(الكنيست) عن حزب الليكود.

ولم يصدر رد رسمي من مصر بشأن تصريحات الوزير الإسرائيلي حتى " 17:30″ بتوقيت غرينتش الثلاثاء.