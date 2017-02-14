مصر: تعديل وزاري يضم 9 حقائب ينتظر تصويت البرلمان

قال رئيس مجلس الوزراء المصري إن التعديل الوزاري المرتقب يشمل تسع حقائب وزارية بالمجموعة الاقتصادية والخدمية ودمج وزارتين.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء، في تصريحات له قبيل مناقشة مجلس النواب صباح الثلاثاء للقائمة التي قدمها رئيس الوزراء، أنه سيتم تعين أربعة نواب جدد للوزراء بعد نجاح تجربة تعيين نواب لوزير المالية.

وأوضح المهندس إسماعيل أن فلسفة التغيير تعتمد على الاستمرار في تنفيذ الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الذي تتبناه الحكومة.

كان المهندس إسماعيل قد أجرى في شهر مارس/ أذار الماضي تعديلا في حكومته شمل عشرة وزراء من بينهم وزراء المالية والاستثمار والسياحة.

ويترأس إسماعيل الحكومة منذ عام 2015.

ويواجه الاقتصاد المصري صعوبات كثيرة، لاسيما مع تراجع عائدات السياحة

التي تمثل ركيزة أساسية للاقتصاد.

واتخذت الحكومة المصرية قرارات صعبة في تحرير سعر صرف الجنيه المصري حيث سيحدد سعر العملة وفقا لآليات العرض والطلب، ورفع سعر المحروقات.