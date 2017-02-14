قاضيان يعلّقان "حظر السفر" الذي أصدره ترمب

علق قاضيان اتحاديان في ولاية فرجينيا الأمريكية ومدينة سياتل حظر السفر الذي أصدره الرئيس دونالد ترمب على مواطني سبع دول إسلامية.

فمن جهة، أصدرت قاضية اتحادية بولاية فرجينيا الأمريكية أمرًا مؤقتًا بتعليق تنفيذ حظر السفر الذي أصدره الرئيس دونالد ترمب على مواطني 7 دول إسلامية إلى الولايات المتحدة في أحدث انتكاسة قانونية لإدارة ترمب.

جاء الحكم الذي أصدرته القاضية الجزئية ليوني برينكيما استجابة لطلب من ولاية فرجينيا، وقالت برينكيما إن وزارة العدل ردت على طلب التعليق الذي قدمته فرجينيا بقولها "لا يوجد دليل".

ومن جهة أخرى، قال قاض اتحادي أمريكي، الاثنين، إن الإجراءات القضائية بشأن حظر السفر الذي أصدره ترمب ينبغي أن تستمر في سياتل أثناء مراجعة تجريها محكمة استئناف لتعليق الحظر.

وقال قاضي محكمة سياتل الجزئية جيمس روبارت في جلسة إنه غير مستعد لإبطاء القضية، وأصدر روبارت توجيهات إلى وزارة العدل الأمريكية والمدعي العام لولاية واشنطن للاستعداد لمزيد من الإجراءات في سياتل.

وأفادت وثائق محكمة أن وزارة العدل الأمريكية قالت يوم الاثنين إنه ينبغي لروبارت ألا يتخذ إجراءات أخرى إلا بعد أن تراجع محكمة الاستئناف الأمريكية التعليق المؤقت لحظر السفر الذي أصدره الرئيس بحق مواطني الدول السبع.

وحظر أمر ترمب الذي وصفه بأنه إجراء يهدف إلى منع وقوع هجمات من متشددين إسلاميين، دخول أشخاص من إيران والعراق وليبيا والصومال والسودان وسوريا واليمن لمدة 90 يومًا، كما حظر دخول كل اللاجئين لمدة 120 يوما باستثناء اللاجئين السوريين الذين منعوا من الدخول لأجل غير مسمى.

وعلق قاضي محكمة سياتل الجزئية أمر ترمب بعد أن طعنت ولاية واشنطن في مشروعيته، الأمر الذي دفع ترمب لكتابة تغريدات غاضبة على موقع تويتر ينتقد فيها القاضي والنظام القضائي.

وأيدت محكمة الاستئناف هذا القرار في سان فرانسيسكو الأسبوع الماضي الأمر الذي أثار تساؤلات بشأن تحرك ترمب المقبل، وفي أعقاب قرار محكمة الاستئناف أعلن ترمب احتمالية إصدار "أمر جديد" بحلول هذا الأسبوع، ولم يقدم ترامب تفاصيل عن أي حظر جديد ينتويه.

ولم تناقش وزارة العدل في التماس للمحكمة احتمال إصدار أمر تنفيذي جديد، لكنها قالت إن على روبارت أن يمتنع عن اتخاذ إجراءات أخرى في ظل النشاط الحالي في محكمة الاستئناف.