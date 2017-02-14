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سياسة|ليبيا

شاهد: سجن في طرابلس بليبيا يُعَلِم نزلاءه أعمالا يدوية عديدة

14/2/2017

السجناء في سجن معيتيقة الليبي لا يضيعون وقتهم سُدى لكنهم يستفيدون منه في اكتساب مهارات جديدة.

ويُسهم ذلك في تحسين إمكانية عثورهم على عمل بعد قضاء عقوبتهم والخروج من وراء القضبان إلى الحرية.

فالمؤسسة توفر لهم تدريبا على أعمال يدوية عديدة منها النجارة وإصلاح السيارات (الميكانيكا) والسباكة والطهي وغيرها.

وأُقيمت هذه المؤسسة التي تخضع لحراسة قوة الردع الخاصة بوزارة الداخلية الليبية للمساعدة في إعادة دمج السجناء في المجتمع المحلي بمجرد إتمام عقوبتهم.

ويأمل برنامج التدريب في تزويد السجناء بمهارات فنية تساعدهم في إيجاد فرص عمل جيدة.

كما توفر المؤسسة أو المركز دورات قصيرة في أساسيات الكمبيوتر والمهارات اللغوية.

ويتم اختيار السجناء المُدانين بارتكاب جرائم صغيرة أو تعاطي مواد مخدرة أو ارتكاب جنح بسيطة للاستفادة من هذا البرنامج بعد بضعة أشهر من دخولهم السجن.

والدورات التدريبية التي تقدمها المؤسسة ويستمر كل منها ستة أشهر معتمدة من وزارة التعليم الليبية. وتخرجت أول دفعة (83 سجينا) من المعهد المتوسط للمهن الشاملة الملحق بالمؤسسة في أبريل نيسان.

وتُستخدم المنتجات التي يصنعها السجناء في المباني الحكومية والمساجد في طرابلس بينما يوزع الخبز الذي ينتجوه في السجن عبر المقصف الملحق به.

وبعد إتمام الدورة التدريبية وفترات عقوباتهم يحصل السجناء على شهادات معتمدة ويكونوا مؤهلين للبحث عن وظائف جديدة والبدء في إعادة بناء حياتهم.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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