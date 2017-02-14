شاهد: تايلاند توزع "فيتامينات سحرية" على الأزواج بمناسبة عيد الحب

وزعت الحكومة التايلاندية الثلاثاء ما سمته "فيتامينات سحرية" على الأزواج، تزامنًا مع احتفالات الفلانتاين.

وقالت الحكومة إنها تسعى إلى تعزيز معدل المواليد، مع منح شهادات زواج مصنوعة من الذهب لأزواج قليلين سعداء الحظ.

ووزعت وزارة الصحة العامة 600 مجموعة من المكملات الغذائية التي ترتكز على عناصر الحديد وحمض الفوليك، والتي تطلق عليها السلطات اسم "الفيتامينات السحرية"، على الأزواج الذين يوثقون زواجهم في منطقة بانغراك بالعاصمة بانكوك.

وقال فاتشيرا بينغيان، مدير عام في وزارة الصحة إنه ينبغي للنساء الراغبات في الحمل تناول عناصر الحديد وحمض الفوليك مرة على الأقل أسبوعيا لمدة 12 أسبوعًا.

وأضاف أن معدل زواج النساء التايلانديات أصبح أقل في كثير من الأحيان وفي سن أكبر مقارنة بالعقود القليلة الماضية، ما تسبب في تراجع معدل زيادة السكان من 2,7% عام 1970 إلى 0,4% عام 2015.

وأفادت وزارة الصحة بأنه تم توزيع المكملات الغذائية في مستشفيات بأنحاء الدولة، حيث بلغ إجمالي العقاقير التي تم توزيعها 6 ملايين حبة.

ويعقد آلاف التايلانديين زواجهم في احتفالات الفلانتين سنويًا في مكتب حكومي بمنطقة بانغراك، وتحظى المنطقة بشعبية بين الراغبين في إقامة حفلات الزفاف بسبب احتواء اسمها على مقطع "راك" التايلاندي الذي يعني بالعربية "الحب".

ومنح مجلس مدينة بانكوك اليوم أيضًا شهادات زواج ذهبية تبلغ قيمة كل منها 20 ألف باهت (572 دولارًا) لعشرة أزواج محظوظين فازوا في سحب تم إجراؤه.

وقال بيرابونغ سايتشيو، نائب حاكم بانكوك، إن الأسرة جزء مهم للغاية في المجتمع.

ومن بين المبادرات التي أطلقتها تايلاند في احتفالات عيد الحب (الفلانتاين) هذا العام لتشجيع الزواج توفير فرصة للزفاف في منطاد الهواء الساخن بإقليم تشيانغ راي وزفاف الغطس في إقليم ترانغ.