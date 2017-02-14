البث الحي
سياسة

تقارير: إسرائيل تسحب سفيرها من مصر

ديفيد غوفرين - سفير إسرائيل بالقاهرة
ديفيد غوفرين - سفير إسرائيل بالقاهرة
14/2/2017

أكد جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) الثلاثاء أن طاقم السفارة الإسرائيلية لدى مصر لم يعد إلى القاهرة لاعتبارات أمنية.

ولم يقدم الشاباك مزيدا من التفاصيل ، بحسب الإذاعة الإسرائيلية.

كانت صحيفة"  تليغراف " البريطانية قد ذكرت  في تقرير لها الثلاثاء ،نقلا عن مسؤولين إسرائيليين، أن إسرائيل سحبت بهدوء سفيرها من مصر قبل عدة أسابيع.

وأضافت الصحيفة ، نقلا عن مصادر في مصر ، لم تسمها،  أن السفير ديفيد غوفرين تم سحبه من البلاد في نهاية العام الماضي بسبب مخاوف بشان أمنه.

ورفض يمانويل نحشون ، المتحدث باسم  وزارة الخارجية الإسرائيلية، التعليق على التقرير الذي أوردته الصحيفة البريطانية ،حسبما ذكرت الثلاثاء  صحيفة "يديعوت احرونوت" الإسرائيلية في موقعها الإلكتروني.

ويعمل السفير حاليا من القدس، وتأمل الحكومة الإسرائيلية في أن يتمكن من العودة إلى مصر قريبا.

كان غوفرين قد تولى منصبه  في شهر آب/أغسطس الماضي وأصبح  السفير الإسرائيلي الـ13 لدى مصر منذ إقامة علاقات دبلوماسية بين الدولتين في عام .1979.

كانت إسرائيل قد أعادت فتح سفارتها في مصر  في شهر أيلول/سبتمبر الماضي بعد مرور أربع سنوات على قيام حشود باقتحام السفارة عقب اندلاع ثورة 25كانون ثان/يناير. 

المصدر : الألمانية + الجزيرة مباشر
المزيد من سياسة

اشتهر بتعذيب المعتقلين ودوره في النكسة.. وفاة شمس بدران وزير الحربية المصري الأسبق

شمس بدران وزير الحربية المصري في عهد جمال عبد الناصر (مواقع إلكترونية)

زعيم كوريا الشمالية تلقى لقاحا تجريبيا ضد كورونا.. كيف؟

زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون (رويترز أرشيفية)

سي إن إن: وثائق مسربة تكشف كيف تعاملت الصين مع بداية تفشي كورونا

مرضى سابقون بفيروس كورونا في الصين (رويترز)

بعد 28 عاما من الاحتلال.. أذربيجان تستعيد إقليم لاتشين (فيديو)

(الجزيرة)
الأكثر قراءة

البعض تحدث عن "نهاية العالم".. كرة نار في السماء تشغل اليابانيين (فيديو)

كرة نار في السماء تشغل شبكات التواصل الاجتماعي في اليابان (مواقع التواصل)

تقرير: إيران هددت بن زايد شخصيا باستهداف الإمارات بعد اغتيال عالمها النووي

ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد

شاهد: انقطاع مفاجئ للكهرباء أثناء مباراة لحظة تنفيذ ركلة جزاء

ساد الظلام الدامس أرجاء الاستاد ولم يعرف ما إذا كانت ركلة الجزاء سددت أم لا (موافع التواصل)

رئيس فنزويلا ينشر رقم هاتفه عبر تويتر ويوجّه طلبا غريبا لشعبه (فيديو)