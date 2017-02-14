تقارير: إسرائيل تسحب سفيرها من مصر

أكد جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) الثلاثاء أن طاقم السفارة الإسرائيلية لدى مصر لم يعد إلى القاهرة لاعتبارات أمنية.

ولم يقدم الشاباك مزيدا من التفاصيل ، بحسب الإذاعة الإسرائيلية.

كانت صحيفة" تليغراف " البريطانية قد ذكرت في تقرير لها الثلاثاء ،نقلا عن مسؤولين إسرائيليين، أن إسرائيل سحبت بهدوء سفيرها من مصر قبل عدة أسابيع.

وأضافت الصحيفة ، نقلا عن مصادر في مصر ، لم تسمها، أن السفير ديفيد غوفرين تم سحبه من البلاد في نهاية العام الماضي بسبب مخاوف بشان أمنه.

ورفض يمانويل نحشون ، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية، التعليق على التقرير الذي أوردته الصحيفة البريطانية ،حسبما ذكرت الثلاثاء صحيفة "يديعوت احرونوت" الإسرائيلية في موقعها الإلكتروني.

ويعمل السفير حاليا من القدس، وتأمل الحكومة الإسرائيلية في أن يتمكن من العودة إلى مصر قريبا.

كان غوفرين قد تولى منصبه في شهر آب/أغسطس الماضي وأصبح السفير الإسرائيلي الـ13 لدى مصر منذ إقامة علاقات دبلوماسية بين الدولتين في عام .1979.

كانت إسرائيل قد أعادت فتح سفارتها في مصر في شهر أيلول/سبتمبر الماضي بعد مرور أربع سنوات على قيام حشود باقتحام السفارة عقب اندلاع ثورة 25كانون ثان/يناير.