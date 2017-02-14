تركيا: اعتقال 544 شخصًا بتهمة الانتماء إلى حزب العمال الكردستاني

اعتقلت قوات الأمن التركية، الاثنين، 544 شخصا بشبهة انتمائهم إلى حزب العمال الكردستاني خلال عمليات متزامنة في 25 ولاية.

وشنت قوات تابعة لفرع مكافحة الإرهاب في مديرية أمن إسطنبول، عمليات ضد الحزب الذي تعتبره تركيا إرهابيا وتحظر نشاطه استنادًا إلى معلومات استخبارية، حسب وسائل إعلام محلية.

وألقت القبض على 70 مشتبهًا بالانتماء له، واتهمهم التقرير بأنهم كانوا يخططون لتنفيذ هجمات بالقنابل خلال الأيام المقبلة.

وفي إزمير غربي البلاد، ألقت قوات تابعة لفرع مكافحة الإرهاب في الولاية، القبض على 40 مشتبهًا بالانتماء لحزب العمال الكردستاني، بزعم أنهم كانوا يخططون لتنفيذ هجمات مسلحة وأخرى بالقنابل.

وفي "شرناق"، جنوب شرقي تركيا، اعتقلت قوات تابعة لفرع مكافحة الإرهاب في الولاية، المشتبه بالمشاركة في عملية أدّت لمقتل 11 من رجال الشرطة وجرح78 آخرين، في "قضاء جيزرة" يوم 26 أغسطس الماضي/أب.

كما شنّت قوات فرع مكافحة الإرهاب عمليات في ولايات أيدين، وبورصة، وشانلي أورفة، وقوجه ايلي، وجوروم، وأنطاليا، وأدرنة، وملاطية، ومرسين، وهكاري، وديار بكر، وبطمان، وماردين، وسعرد، وبنكول، ووان، وأضنة، وأدي يامان، وأرزينجان، وموش، وسيواس، وغازي عنتاب، اعتقلت خلالها 433 مشتبهًا بالانتماء للحزب.

تأتي هذه الاعتقالات في إطار حملة ضد حزب العمال الكردستاني، الذي أسفرت هجماته، منذ أن استأنف نشاطه المسلح في يوليو/ تموز2015 عن قتل نحو 871 من عناصر قوات الأمن والجيش و337 مدنيا، فيما أصيب أكثر من أربعة الأف من قوات الأمن وأكثر من ألفي مدني، فيما قتل نحو عشرة الأف عنصر من الحزب في عمليات أمنية، في أواخر الشهر الماضي.