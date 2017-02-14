البث الحي
سياسة

الملك سلمان والرئيس التركي أردوغان يبحثان ملفات المنطقة

الملك سلمان والرئيس التركي في زيارة سابقة
الملك سلمان والرئيس التركي في زيارة سابقة
14/2/2017

أجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مباحثات في الرياض مع الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز.

وضمت المباحثات ولي العهد الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز، والأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد.

واستقبل الملك سلمان الرئيس أردوغان بمراسم استقبال رسمية في قصر اليمامة بالرياض الثلاثاء.

وقال مراسل الجزيرة في الرياض بدر الربيعان إن الجانبين بحثا تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، والملف السوري، خصوصا إنشاء منطقة آمنة في سوريا، بالإضافة إلى الملفين الليبي والعراقي والتدخلات الإيرانية في شؤون دول المنطقة.

وأوضح المراسل أن هذه هي الزيارة الثالثة للرئيس التركي للسعودية منذ تولي الملك سلمان الحكم.

وكان الرئيس التركي أردوغان قد وصل إلى السعودية الاثنين قادما من البحرين ضمن جولة خليجية، وكان في استقباله بمطار قاعدة الملك سلمان الجوية في الرياض الملك سلمان بن عبد العزيز وأمير منطقة الرياض فيصل بن بندر بن عبد العزيز ووزير الخارجية عادل الجبير.

ويرافق أردوغان في زيارته وزراء الخارجية والاقتصاد والطاقة والدفاع، ورئيس هيئة الأركان ورئيس هيئة الاستخبارات.

وكان أردوغان قد وصل العاصمة البحرينية المنامة مساء أول أمس الأحد، حيث التقى الملك حمد بن عيسى آل خليفة ومسؤولين آخرين، في مستهل جولة خليجية تشمل كذلك دولة قطر.

وأثناء الجولة يبحث الرئيس التركي مع زعماء دول الخليج سبل تعزيز العلاقات الثنائية التي تشهد تناميا في الفترة الأخيرة، فضلا عن المسائل الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

وفي البحرين قال أردوغان إن هدف قواته العاملة ضمن "درع الفرات" في سوريا إقامة مناطق آمنة، وأضاف "الوقت حان للتحرك معا من أجل مستقبل العالم الإسلامي بأسره وحتى الإنسانية".

كما دان الرئيس التركي قرار الاحتلال الإسرائيلي توسيع المستوطنات في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، ووصف الخطوة الإسرائيلية بأنها استفزاز مطلق.

واعتبر أن إنهاء الحصار على غزة والاستيطان في الأراضي الفلسطينية شرط أولي لتحقيق السلام الدائم في الشرق الأوسط.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
المزيد من سياسة

اشتهر بتعذيب المعتقلين ودوره في النكسة.. وفاة شمس بدران وزير الحربية المصري الأسبق

شمس بدران وزير الحربية المصري في عهد جمال عبد الناصر (مواقع إلكترونية)

زعيم كوريا الشمالية تلقى لقاحا تجريبيا ضد كورونا.. كيف؟

زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون (رويترز أرشيفية)

سي إن إن: وثائق مسربة تكشف كيف تعاملت الصين مع بداية تفشي كورونا

مرضى سابقون بفيروس كورونا في الصين (رويترز)

بعد 28 عاما من الاحتلال.. أذربيجان تستعيد إقليم لاتشين (فيديو)

(الجزيرة)
الأكثر قراءة

البعض تحدث عن "نهاية العالم".. كرة نار في السماء تشغل اليابانيين (فيديو)

كرة نار في السماء تشغل شبكات التواصل الاجتماعي في اليابان (مواقع التواصل)

تقرير: إيران هددت بن زايد شخصيا باستهداف الإمارات بعد اغتيال عالمها النووي

ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد

شاهد: انقطاع مفاجئ للكهرباء أثناء مباراة لحظة تنفيذ ركلة جزاء

ساد الظلام الدامس أرجاء الاستاد ولم يعرف ما إذا كانت ركلة الجزاء سددت أم لا (موافع التواصل)

رئيس فنزويلا ينشر رقم هاتفه عبر تويتر ويوجّه طلبا غريبا لشعبه (فيديو)