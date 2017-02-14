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سياسة|النمسا

اعتقال "شبيه هتلر" في النمسا

14/2/2017

قال متحدث باسم الشرطة النمساوية إن الشرطة اعتقلت شابا يمجد النظام النازي بعد أن خرج علنا على هيئة أدولف هتلر.

وذكر المتحدث أن الشاب البالغ من العمر 25 عاما اعتقل مساء الاثنين في برونو أم إن مسقط رأس هتلر.

وقالت صحيفة ألمانية السبت الماضي إن الرجل شوهد خارج المنزل الذي ولد فيه هتلر وفي مكتبة محلية وهو يتصفح مجلات عن الحرب العالمية الثانية.

وذكرت الصحيفة أن الرجل ظهر على هيئة هتلر وخاصة شاربه المميز وتصفيف شعره وملابسه مضيفة أنه عرف نفسه في حانة محلية بأنه هيرالد هتلر.

وقال المتحدث: "حتما هذه ليست مزحة في مهرجان أو مشروع فني. هذا الشاب يدرك تماما ما يفعله."

وقاد هتلر الذي ولد عام 1889 ألمانيا النازية إلى الحرب العالمية الثانية، وتمجيد هتلر أو النازيين جريمة في النمسا التي ضمتها ألمانيا النازية في عام 1938.

ويدور خلاف قضائي حاليا حول المنزل الذي ولد فيه هتلر، حيث قررت الحكومة النمساوية نزع ملكية المنزل من صاحبته للحيلولة دون تحول المنزل إلى مزار للنازيين الجدد، بينما حركت مالكة المنزل دعوى قضائية ضد قرار الحكومة.

ووافق البرلمان النمساوي في ديسمبر/كانون الأول على شراء هذا المنزل المكون من ثلاثة طوابق الذي كانت الحكومة تستأجره منذ عام 1972 للتحكم في كيفية استخدامه.

المصدر : رويترز
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