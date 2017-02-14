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سياسة|كوريا الشمالية

أنباء عن مقتل الأخ غير الشقيق لزعيم كوريا الشمالية في ماليزيا

كيم جونغ نام - أرشيف
كيم جونغ نام - أرشيف
14/2/2017

قالت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء الثلاثاء إن الأخ غير الشقيق لزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون قُتل في ماليزيا.

وقالت يونهاب، نقلا عن مصدر في حكومة كوريا الجنوبية، إن كيم جونغ نام قُتل صباح أمس الاثنين في ماليزيا. ولم تذكر المزيد من التفاصيل.

وفي سياق منفصل قالت قناة تشوسون الفضائية نقلا عن عدة مصادر في حكومة كوريا الجنوبية إن كيم تم تسميمه في مطار بكوالالمبور على أيدي امرأتين يعتقد أنهما عميلتان سريتان هاربتان من كوريا الشمالية.

وقالت الشرطة الماليزية لرويترز إن رجلا غير محدد الهوية من كوريا الشمالية توفي في الطريق إلى المستشفى من أحد مطارات كوالالمبور.

وقالت الشرطة إنه لم يتم التحقق من هوية الرجل.

وكيم جونغ نام هو الأخ الأكبر لزعيم كوريا الشمالية الحالي، ويعتقد أنه كان المرشح الأوفر حظا لقيادة البلاد بعد والده كيم جونغ إل، لكن محاولة فاشلة قام بها عام 2001 لدخول اليابان سرا باستخدام جواز سفر مزيف بددت فرصته في قيادة البلاد.

وكان كيم قد برر محاولته دخول اليابان برغبته في الذهاب إلى مدينة ملاهي ديزني لاند في طوكيو، وهو ما أثار سخرية واسعة منه، ويعتقد أن محاولته هذه هي التي دفعت والده إلى اختيار أخيه الأصغر كيم جونغ أون بدلا منه.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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