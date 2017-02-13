لجنة وزارية إسرائيلية تصادق على مشروع قانون منع الأذان

صادقت اللجنة الوزارية الإسرائيلية للتشريع الأحد على مشروع قانون يقول المسلمون إنه يهدف إلى حظر الأذان عبر مكبرات الصوت.

وأفادت وزارة العدل الإسرائيلية أن اللجنة صوتت على مشروع القانون الذي يحمل عنوان "منع الضجيج من أجهزة الإذاعة العامة في بيوت العبادة".

وتعني مصادقة اللجنة التي ترأسها وزيرة العدل "ايليت شاكد" من حزب "البيت اليهودي" اليميني المتطرف، على مشروع القانون أنه سيرفع الأن إلى البرلمان كمشروع قانون حكومي.

ورغم أن أسم مشروع القانون لا يشير صراحة إلى ديانة معينة، إلا أنه أصبح يعرف باسم "قانون المؤذن".

وتم رفض مسودة سابقة لأنها كان يمكن أن تطال أصوات الصفارات التي تطلق في المناطق اليهودية عند غروب الشمس يوم الجمعة إيذانا ببدء يوم العطلة اليهودية.

وتحظر النسخة المعدلة من مشروع القانون استخدام مكبرات الصوت ليلا من الساعة 11:00 مساء إلى الساعة 7:00 صباحا، وهو ما يعني أنه يشمل صلاة الفجر.

وقال النائب العربي الإسرائيلي أيمن عودة رئيس القائمة العربية الموحدة في بيان "هذا القانون ليس معنيا بالضجيج أو نوعية الحياة، بل أنه تحريض عنصري ضد أقلية قومية".

وأضاف أن "صوت المؤذن يسمع هنا قبل وجود العنصريين من حكومة (رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو) وسيسمع بعدهم".

وعارض الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين الثلاثاء مشروع القانون الذي أثار غضبا في العالم العربي والإسلامي، وقال إن التشريعات الحالية لمنع الضوضاء في إسرائيل قادر على حل المشاكل.

ويقول موتي يوغيف الذي رعى مشروع القرار وهو من حزب "البيت اليهودي" إن القانون ضروري لمنع الإزعاج اليومي لحياة مئات آلاف الإسرائيليين غير المسلمين.

ويثير مشروع القانون غضب الأقلية العربية في إسرائيل التي تشكل 17,5% من السكان وغالبيتها الساحقة من المسلمين، لكن أيضا الفلسطينيين كونه ينطبق على القدس الشرقية المحتلة التي ضمتها إسرائيل في 1967. إلا أن مسؤولا إسرائيليا قال إن ذلك لا يشمل المسجد الأقصى.